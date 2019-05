Hardt: Rückzug Irans aus Nuklearabkommen gefährdet Sicherheit in gesamter Region

Berlin (ots) - Regime in Teheran zur Rückkehr bewegen - Auch dieUSA müssen umdenkenDie iranische Führung hat am heutigen Mittwoch den teilweisenRückzug des Iran aus dem Nuklearabkommen JCPOA verkündet. Hierzuerklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Jürgen Hardt:"Der Rückzug des Iran aus dem wichtigen Nuklearabkommen ist einfolgenschwerer Schritt, der die Sicherheitslage in der gesamtenRegion verschärft. Bei aller Kritik an der Unvollkommenheit desAbkommens hat es dennoch systematisch und überprüfbar dieMöglichkeiten des Iran verhindert, Atomwaffen herzustellen. Diessteht nun auf dem Spiel. Die Bedrohung der anderen Staaten der Regioneinschließlich Israels wird nun wieder größer.Deutschland und die übrigen Partner des JCPOA haben davor gewarnt,das Abkommen mittels weiterer Sanktionen gegenüber Teheran zugefährden. Leider ist das Weiße Haus in Washington dieserArgumentation nicht gefolgt. Nun tritt die befürchtete Verschärfungder Situation ein. Ein anderer Weg, wie der Iran vom Ziel atomarerBewaffnung abgehalten und zu einem weniger aggressiven Verhalten inder Region bewegt werden kann, wurde indes nicht aufgezeigt.Unser Ziel bleibt: Der Iran muss weiter vollständig transparentund nachprüfbar nachweisen, dass er auf atomare Bewaffnungverzichtet. Der Iran muss sein aggressives Verhalten gegenüberStaaten der Region beenden: besonders gegenüber Jemen, Syrien undLibanon, wo Teheran islamistische Milizen massiv unterstützt. DieseZiele zu erreichen ist ohne funktionierendes Atomabkommen schwierigerals zuvor. Dennoch sollten Deutschland und Europa mit Nachdruck aneiner vertraglichen Lösung des Konflikts mit dem Iran festhalten. Beifriedlichem und konstruktivem Verhalten würde der Iran im Gegenzugwirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten erhalten.Das Nuklearabkommen mit dem Iran hat seit seiner Unterzeichnungeinen wichtigen Beitrag zur Eindämmung einer konkreten nuklearenGefahr in der Region geleistet. Das Kalkül von US-Präsident Trump,dieses Ziel durch eine Druckkampagne jenseits des JCPOAs zuerreichen, ist nicht aufgegangen. Auch die USA müssen deshalb ihreStrategie überdenken."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell