Hardt: Respekt vor den Opfern am 25. Jahrestag des Brandanschlags von Solingen

Berlin (ots) - Friedliches Gedenken mit der Familie GençDer schreckliche Brandanschlag, dem in Solingen fünf Mitgliederder türkischen Familie Genç zum Opfer fielen, jährt sich am heutigenDienstag, 29. Mai 2018, zum 25. Mal. Hierzu erklärt deraußenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion undBundestagsabgeordnete für Solingen, Jürgen Hardt (CDU):"Der Brandanschlag vor 25 Jahren war ein schreckliches Ereignisfür Solingen und ganz Deutschland. Das tief empfundene Mitgefühl derCDU/CSU-Bundestagsfraktion gilt der betroffenen Familie Genç für diegetöteten und verletzten Familienmitglieder.Es ist ein einzigartiges und starkes Zeichen, dass Mevlüde Genç,die in der Tatnacht fünf Familienmitglieder verlor, schon kurz nachdem Anschlag zu Frieden und Versöhnung aufgerufen hat. Und es ist einGeschenk, dass der Gedanke des Friedens und der Versöhnung bis heuteträgt. Die Familie Genç betrachtet Solingen nach wie vor als ihreHeimat und lebt in der Stadt.Mevlüde Genç ist für ihre Botschaft der Versöhnung vielfach geehrtworden. Sie war 2012 auf Vorschlag der CDU LandtagsfraktionNordrhein-Westfalen Mitglied der Bundesversammlung in Berlin zur Wahldes Bundespräsidenten.Am Gedenken in Solingen werden der türkische und der deutscheAußenminister teilnehmen. Ich erwarte vom türkischen Außenminister,aber auch von den Gegnern der aktuellen Politik in der Türkei,Zurückhaltung in politischen Fragen. Dies ist ein Tag des Gedenkensund des Respekts vor den Opfern und nicht des türkischen Wahlkampfs."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell