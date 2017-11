Hardt: Putins Syrien-Politik ist zynisch

Berlin (ots) - Nicht Sotschi, sondern Genf ist der richtige Ortfür faire Friedensverhandlungen zu SyrienIn Sotschi am Schwarzen Meer hat der russische Präsident WladimirPutin zunächst den syrischen Diktator Baschar al-Assad, dann dentürkischen Präsidenten Recep Tayyib Erdogan zusammen mit demiranischen Präsidenten Hassan Rohani getroffen, um über Syrien zuberaten. Hierzu erklärt der außenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:"Dass ausgerechnet Russland und Iran, die den Bürgerkrieg inSyrien mit ganz eigenen Interessen angeheizt und dabei den TodTausender Menschen in Kauf genommen haben, jetzt eine politischeVision für die Zukunft Syriens entwickeln wollen, ist an Zynismusnicht zu überbieten. Gerade Russland hat sich über Jahre imSicherheitsrat der Vereinten Nationen einer konstruktiven Lösung desSyrien-Konfliktes verschlossen.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hofft gleichwohl, dass dieAnkündigung eines Waffenstillstands ernst gemeint ist und zu einerendgültigen Einstellung der Kampfhandlungen führen wird. DasMassensterben in Syrien muss ebenso ein baldiges Ende finden wieFlucht und Vertreibung. Russland, Iran und das diktatorische Regimein Syrien hätten dies schon längst erreichen können, wenn sie esernsthaft gewollt hätten.Einen stabilen Frieden und eine nachhaltige politische Lösung kannes aber nicht zu den Bedingungen von Machthaber Assad und seinermilitärischen Schutzmacht Russland geben. Zu viele Menschen sindAssads brutaler Politik zum Opfer gefallen.Syrien kann nur dann zu stabilen politischen Verhältnissengelangen und eine sichere Heimat für rückkehrende Flüchtlinge werden,wenn der Versöhnungsprozess alle Bevölkerungsgruppen einschließt.Dieser Prozess kann nur unter dem Dach der Vereinten Nationenerfolgen - und nicht in Sotschi. Daher fordert dieCDU/CSU-Bundestagsfraktion alle Beteiligten auf, rasch Bereitschaftzur Rückkehr an den Genfer Verhandlungstisch zu zeigen. DieUN-Sicherheitsratsresolution 2254 zeigt den Weg hierfür. Russlandsollte sich daran erinnern, dass es diese Resolution mitgetragenhat."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell