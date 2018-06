Hardt: Ohne internationale Institutionen geht es nicht

Berlin (ots) - Deutschland und Frankreich sind entschlossen, diemultilateralen Strukturen zu stärkenDer deutsch-französische Ministerrat hat bei seiner Tagung inMeseberg am Dienstag die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeitin weltpolitisch volatilen Zeiten herausgehoben. Dazu erklärt deraußenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JürgenHardt:"Der Austritt der USA aus dem Menschenrechtsrat der VereintenNationen führt uns erneut vor Augen, wie sehr multilateraleStrukturen in der gegenwärtigen Zeit gefährdet sind. Auch wenn diesesGremium der Vereinten Nationen wiederholt mit einseitigen Berichtengegen Israel aufgefallen ist, während Menschenrechtsverletzungen imIran, in Eritrea oder Nordkorea praktisch kaum verurteilt wurden,besitzt es dennoch als Organ der Vereinten Nationen eine hoheLegitimität und verkörpert den Anspruch der UN auf Universalität derMenschenrechte.Umso ermutigender ist es, dass sich Deutschland und Frankreich inder Erklärung von Meseberg darauf verpflichtet haben, in den Jahren2019 und 2020, in denen Deutschland auch Mitglied desUN-Sicherheitsrats ist, dort auf das Engste zusammenzuarbeiten.Europa muss ein verlässlicher Anker für die multilaterale Weltordnungbleiben, wenn andere aus Leichtsinn oder gar Eigennutz diese Ordnungschwächen wollen. Für gemeinsame Initiativen zur Konfliktverhütungund Krisenbewältigung und zur Vermeidung von Gewalt, Flucht undVertreibung in der Welt hat unsere Regierung den Rückhalt derCDU/CSU-Bundestagsfraktion.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, dass die Erklärung vonMeseberg besonders in der Außen- und Sicherheitspolitik vom Geistverstärkter Zusammenarbeit geprägt ist. Damit setzt sie einensichtbaren Kontrapunkt zur Schwächung internationalerOrdnungssysteme, wie sie gegenwärtig auf der Welt zu beobachten ist.Die europäische Integration im Verteidigungsbereich liegt imureigenen deutschen Interesse. Denn die Europäische Union und ihreMitgliedstaaten werden künftig mehr Aufgaben übernehmen müssen, umdas gegenüber den Bürgern gegebene Versprechen eines Europas derSicherheit und des Wohlstands zu erneuern.Es sollte besonderes Kennzeichen zukünftiger europäischerInitiativen sein, dass zivile und militärische Fähigkeiten stets imZusammenhang gedacht und im Sinne einer nachhaltig positivenEntwicklung eingesetzt werden. Robustes Handeln ist leider nichtimmer vermeidbar, doch damit alleine werden Konflikte ohnehin nieüberwunden. Dafür ist die ganze Bandbreite ziviler Instrumenteerforderlich, vom Aufbau funktionierender staatlicher Strukturen überdie wirtschaftliche Entwicklung bis hin zur Förderung derZivilgesellschaft. Dafür braucht es erhebliche Mittel und einenlangen Atem."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell