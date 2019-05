Hardt/Nick: Mit Lateinamerika die regelbasierte Ordnung stärken

Berlin (ots) - Zusammenarbeit im Bereich der Rechtsstaatlichkeitund Menschenrechte muss vertieft werdenDie CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat dieLateinamerika-Karibik-Strategie "Vision 2030 - Eine Partnerschaft fürdie Zukunft" beschlossen. Hierzu erklären der außenpolitischeSprecher, Jürgen Hardt, und der Berichterstatter für Lateinamerika,Andreas Nick:Hardt: "Mit der neuen Lateinamerika-Karibik-Strategie wollen wirdie Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Europa und Lateinamerika aufeine neue Ebene heben. Uns eint das gemeinsame Interesse, dieinternationale regelbasierte Ordnung zu erhalten und zu festigen.Diese Aufgabe kann kein Staat, keine Region alleine erfüllen. Hierzubedarf es der Partnerschaft mit gleichgesinnten Akteuren. Vieledieser demokratischen Partner befinden sich in Lateinamerika und derKaribik. Zusammen haben die EU und Lateinamerika rund 1 MilliardeMenschen, stehen für 40 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsproduktsund stellen mit 61 Staaten rund ein Drittel der Stimmen der VereintenNationen.Um handlungsfähig zu sein, bedürfen Partnerschaften der stetigenPflege und Investition. In die europäisch-lateinamerikanischePartnerschaft wurde in den vergangenen Jahren zu wenig investiert.Dies wollen wir als CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ändern.Wir wollen diese Partnerschaft in allen Bereichen, etwa derWirtschafts-, Sicherheits- und Umweltpolitik ausweiten undintensivieren. Die vorliegende Strategie bietet den Rahmen dafür."Nick: "Im Rahmen einer Werteallianz wollen wir mit unserenPartnern in Lateinamerika die Zusammenarbeit im Bereich derRechtsstaatlichkeit und Menschenrechte vertiefen. Dies betrifftinsbesondere auch die Rechte indigener Bevölkerungsgruppen. GuteRegierungsführung ist zudem eine zentrale Voraussetzung fürnachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand. Bildung,Wissenschaft und Forschung sind die Grundlagen für einen sukzessivenund nachhaltigen Strukturwandel hin zu modernenWissensgesellschaften.Wir setzen uns mit Nachdruck dafür ein, dass das seit langemverhandelte Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mercosur zumAbschluss gebracht wird. Hierzu bedarf es auch größerer Flexibilitätvon Seiten der EU. In internationalen Organisationen wie denVereinten Nationen, den G20 und der OECD streben wir künftig einenoch engere Abstimmung mit unseren Partnern an. Zudem unterstützenwir regionale Kooperations- und Integrationsbestrebungen. Nurgemeinsam können wir globale Themen wie die Bekämpfung desKlimawandels und eine demokratische Gestaltung der Digitalisierunggewährleisten."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell