Hardt: Neue Mehrheiten in den USA erfordern verstärkten transatlantischen Dialog

Berlin (ots) - Wahlergebnis ist Ausdruck lebendiger Demokratie undfunktionierender "checks and balances"Bei den Zwischenwahlen in den USA hat die Republikanische Parteidie Mehrheit im US-Senat ausbauen können. Zugleich gewann dieDemokratische Partei die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus erstmalsnach acht Jahren zurück. Hierzu erklärt der außenpolitische Sprecherder CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:"Das Ergebnis der Zwischenwahlen in den USA ist Ausdruck einerstabilen, lebendigen Demokratie und funktionierender 'checks andbalances'. Man muss es differenziert betrachten. Zustimmung fandenbei den Wählern offenbar einige, vor allem wirtschaftspolitischeMaßnahmen Trumps. Allerdings haben sich die Bürger auch dafürentschieden, der Trump-Administration ein starkes Gegengewicht imRepräsentantenhaus entgegenzustellen. Dieses wird kritischeinnenpolitische Vorzeigeprojekte des US-Präsidenten voraussichtlicherschweren oder verhindern - wie den Bau der angekündigten Mauer ander Grenze zu Mexiko oder die umfassende Rücknahme derKrankenversicherung.In der Außen- und Sicherheitspolitik stellen wir uns aufKontinuität ein. Wir rechnen weiter mit harten Forderungen desUS-Präsidenten an Europa in der Handels- und Verteidigungspolitik.Denn im Regierungssystem der Vereinigten Staaten kommt demrepublikanisch dominierten Senat auf diesem Gebiet eine besondereRolle zu. Und dort werden wichtige transatlantische Stimmen - wieSenator Bob Corker oder der kürzlich verstorbene John McCain - nichtmehr vertreten sein.Umso wichtiger ist es, den transatlantischen Dialog gerade mit denneuen Entscheidungsträgern im Senat zu intensivieren und bei ihnenfür die transatlantische Partnerschaft zu werben. DieCDU/CSU-Fraktion ist bereit, diesen ohnehin engen Dialog auszubauen.Schon in der kommenden Woche werden acht Außenpolitiker derCDU/CSU-Fraktion über den Atlantik reisen, um alte und neue Kollegenim US-Kongress für die transatlantische Sache zu gewinnen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell