Hardt: Maduro ist für uns kein Ansprechpartner in Venezuela

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - EU sollte Sanktionsdruck weiter erhöhen -Botschafter Kriener muss rasch nach Venezuela zurückkehren könnenAm gestrigen Mittwoch hat Machthaber Maduro in Venezuela dendeutschen Botschafter Daniel Kriener zur Ausreise aufgefordert.Hierzu erklärt der außenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:"Die Aufforderung von Diktator Maduro an den deutschen BotschafterKriener, das Land binnen 48 Stunden zu verlassen, ist aus deutscherSicht rechtlich nicht wirksam. Maduro hat keine Legitimität und damitnicht die Befugnis über die Beziehungen Venezuelas mit ausländischenStaaten zu richten.Durch diese Aufforderung eskaliert Machthaber Maduro jedoch weitereinseitig die bereits angespannte Lage. Noch verfügt Maduro überMachtmittel, vor allem in der Führung des Militärs, die es ihm mitAggression und Repression erlauben, eigene Vorstellungendurchzusetzen. Doch auch die Streitkräfte können die Augen nichtweiter vor der humanitären, wirtschaftlichen und politischenKatastrophe in Venezuela verschließen. Die Angehörigen der einfachenSoldaten leiden genauso wie die übrige Bevölkerung unter der vonMaduro herbeigeführten humanitären Katastrophe.Es ist richtig, dass Außenminister Maas Botschafter Kriener nachBerlin zu Konsultationen berufen hat, um über die Lage in Venezuelaund das weitere Vorgehen der internationalen Staatengemeinschaft zuberaten. Ziel muss sein, dass Botschafter Kriener rasch nach Caracaszurückkehren kann, um seine wichtige Arbeit fortzusetzen.Deutschland steht fest an der Seite des legitimenInterimspräsidenten Juan Guaidó. Deutschland unterstützt dessenPläne, Venezuela zurück auf den Boden der eigenen Verfassung zuholen, den Weg für freie und faire Präsidentschaftswahlen zu ebnenund die desolate Wirtschaft wiederaufzubauen.In einem ersten Schritt muss die allergrößte Not gelindert werden.Hierfür muss endlich die dringend benötigte humanitäre Hilfe ins Landgelassen werden, auf die die venezolanische Bevölkerung so sehnlichwartet. Es liegt am Militär, die Schlagbäume hierfür zu öffnen. DasMilitär muss sich endlich wieder auf die Seite des venezolanischenVolkes stellen.Die jüngsten Ereignisse haben unterstrichen, wie wichtig es ist,dass die EU ein erneutes starkes Signal des Drucks auf dasMaduro-Regime sendet. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion plädiert mitNachdruck dafür, weitere Sanktionen gegen Maduro und sein Umfeld zuerlassen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell