Hardt/Klein: Für eine realistische und ehrgeizige Afrika-Politik

Berlin (ots) - Demokratie und gute Regierungsführung wichtigeGrundlagen der ZusammenarbeitDas Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch die aktualisiertenAfrikapolitischen Leitlinien beschlossen. Dazu erklären deraußenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JürgenHardt, und der entwicklungspolitische Sprecher Volkmar Klein:Jürgen Hardt: "Ein stabiles und wirtschaftlich wachsendes Afrikaist in deutschem Interesse. Um auf unserem NachbarkontinentStabilität zu fördern, übernimmt Deutschland bereits großeVerantwortung - zivil, entwicklungspolitisch, wirtschaftlich und auchmilitärisch. Es ist wichtig, dass die Bundesregierung sich weiter zudieser Verantwortung bekennt und für das deutsche Engagement fünfprioritäre Ziele definiert: Frieden, Sicherheit und Stabilität;nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung; Steuerung von Migration undBekämpfung von Fluchtursachen; Partnerschaft zur Stärkung derregelbasierten Weltordnung und eine Vertiefung derzivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt es, dass dabei dieFörderung von Frieden, Sicherheit und Stabilität an erster Stellesteht. Ohne funktionsfähige demokratische Staaten mit Regierungen,die sich der "Good Governance" verpflichten, sind dieHerausforderungen Afrikas nicht zu lösen. Ohne Erfüllung dieserVoraussetzung können wir auch die Chancen, die sich durch eineintensivere Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Europa und Afrikabieten, nicht voll nutzen - sei es in der Wirtschaft, in derSicherheits- oder auch der Migrationspolitik."Volkmar Klein: "Die neuen Afrikapolitischen Leitlinien sind derübergeordnete Rahmen auch für die entwicklungspolitischeZusammenarbeit mit unserem Nachbarkontinent. Die Aktualisierung derLeitlinien aus dem Jahre 2014 war nötig. Die Agenda 2030 und dasPariser Klimaschutzabkommen, die beide in der Zwischenzeitverabschiedet wurden, sind internationale Eckpfeiler für dieEntwicklungszusammenarbeit, die dringend berücksichtigt werdenmussten. Entscheidend ist, dass die nachhaltige wirtschaftlicheEntwicklung Afrikas in den Fokus gerückt wird: Nur durchInvestitionen und neue Arbeitsplätze wird Afrika Armut und Hungerüberwinden können. Es ist richtig, dass wir reformwilligeafrikanische Staaten besonders unterstützen und dafür Schwerpunkte inder Zusammenarbeit setzen."