Hardt: Mit Klaus Kinkel hat uns ein großer Europäer verlassen

Berlin (ots) - Er hat die deutsche Außenpolitik nach Fall desEisernen Vorhangs maßgeblich mitgeprägtZum Tod des früheren Außenministers, Vizekanzlers und Vorsitzendender FDP erklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion imDeutschen Bundestag, Jürgen Hardt:"Der Tod von Klaus Kinkel erfüllt die deutsche Außenpolitik mittiefer Trauer. In einer Zeit des Umbruchs hat Klaus Kinkel alsAußenminister des jungen wiedervereinigten Deutschlands mit großerLeidenschaft, Bodenständigkeit und fester demokratischer Überzeugungdie gesamtdeutsche Außenpolitik gelenkt. Dabei hat er wesentlich dazubeigetragen, dass unser Land seine Rolle in Europa und der Weltgefunden hat.Wegweisende Entscheidungen wie die Beteiligung Deutschlands anKriseneinsätzen, die Befriedung des westlichen Balkans aber auchWegmarken zur Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit fielen inseine Amtszeit.Sein klarer Kompass, seine Prinzipientreue und sein unbändigesEintreten für ein offenes, liberales, fest in Europa und in derinternationalen Staatengemeinschaft verankertes Deutschland haben diedeutsche Außenpolitik weit über seine Amtszeit hinaus geprägt. SeineGabe für Humor und Selbstkritik zollen uns Respekt.In Verneigung vor einem großen Außenpolitiker bleibt das Mitgefühlder CDU/CSU-Bundestagsfraktion bei der Familie und den Angehörigenvon Klaus Kinkel."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell