Hardt: Keine Straffreiheit für die Täter in Syrien

Berlin (ots) - Vereinte Nationen beschließen Resolution zurVerfolgung von KriegsverbrechenDie Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am gestrigenMittwoch eine Resolution zur Dokumentation und Verfolgung vonKriegsverbrechen in Syrien beschlossen. Dazu erklärt deraußenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JürgenHardt:"Es ist ein wichtiger Schritt, dass die UN-Generalversammlung nunendlich die Kriegsverbrechen in Syrien dokumentiert. Der lange Weghin zu dieser eigentlich selbstverständlichen Resolution zeigt, wiesehr die Interessen in den Vereinten Nationen auseinanderlaufen. Vorallem Russland, an der Seite des Diktators und KriegsverbrechersAssad, hat im Sicherheitsrat bisher solche Schritte stets verweigert.Es darf jedoch keine Straffreiheit für die Täter geben.Deshalb ist es gut, dass die Generalversammlung nun die Initiativeergriffen und eine Arbeitsgruppe eingerichtet hat, die Informationenüber Kriegsverbrechen in Syrien sammelt. Diese Dossiers sollen späterals Grundlage für eine mögliche Strafverfolgung dienen.Mit der gestrigen Entscheidung konnte die Blockade Russlands undChinas im Sicherheitsrat ausgehebelt werden. Resolutionen zu Syriensind dort bislang regelmäßig an einem Veto dieser beiden Ländergescheitert - seit Beginn des Krieges in Syrien allein fünfmal. Auchin der gestrigen Generalversammlung stimmten Russland und China gegendie Dokumentation und Verfolgung von Kriegsverbrechen in Syrien.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, dass die VereintenNationen mit dem hier gewählten Mechanismus zur Umgehung der Blockadeim Sicherheitsrat dennoch Handlungsfähigkeit bewiesen haben. Leideraber sind wir noch weit davon entfernt, dass Kriegsverbrechen inSyrien tatsächlich gesühnt werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell