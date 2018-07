Hardt: Kein Rabatt bei Pressefreiheit und richterlicher Unabhängigkeit

Berlin (ots) - Ausnahmezustand in der Türkei beendet - MehrToleranz und Pluralismus gefordertIn der Türkei ist in der Nacht zum Donnerstag nach zwei Jahren derAusnahmezustand beendet worden. Dazu erklärt der außenpolitischeSprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:"Einen Monat nach seinem knappen Wahlsieg hat Präsident Erdogan inder vergangenen Nacht den nun seit über zwei Jahren andauerndenAusnahmezustand aufgehoben. Die CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag begrüßt diesen überfälligen Schritt und verbindet damit dieErwartung, dass nun die Wiederherstellung der Pressefreiheit und derrichterlichen Unabhängigkeit folgen. Das vergiftete innenpolitischeKlima in der Türkei, in dem jeder rasch zum Terroristen erklärt wird,der nicht die Linie von Präsident Erdogan teilt, muss einerAtmosphäre von Toleranz und Pluralismus weichen.Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie sehr die innenpolitischeKonfrontation die Türkei zerrissen hat. Auf allen Gebieten derInnen-, Außen-, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik hat sie Schadengenommen. Als Resultat dieser konfrontativen Politik steckt dieTürkei nun in einer tiefen Krise. Vor allem die junge und dynamischeBevölkerung leidet darunter.Nach dem Ende des Ausnahmezustandes erwartet dieCDU/CSU-Bundestagsfraktion von der Türkei, dass sie wieder stärkerden Dialog und die Kooperation sucht. Die Bundesrepublik Deutschlandist grundsätzlich bereit dazu, die traditionell gutendeutsch-türkischen Beziehungen wiederzubeleben. Dazu muss sich Ankarajedoch auf den Wertekanon der NATO, des Europarates und derEuropäischen Union rückbesinnen. In den Bereichen Demokratie,Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit kann und wird es auch inZukunft keine Kompromisse geben."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell