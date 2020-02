Hardt: Kampfhandlungen in Idlib sofort einstellen

Berlin (ots) - Humanitären Zugang sichern - Verbrechen durch Russland und AssadbeendenDie Lage in der syrischen Provinz Idlib hat sich in den letzten Tagen undStunden deutlich zugespitzt. Hierzu erklärt der außenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Jürgen Hardt:"Die Lage in Idlib wird immer dramatischer. Ohne Skrupel und unter Verletzungdes humanitären Kriegsvölkerrechts versuchen Assads Truppen mit tatkräftigerUnterstützung durch Russland, auch Idlib unter ihre Kontrolle zu bringen. Dabeitreiben sie über eine Million Zivilisten in die Flucht.Dass Assad und auch Russland vor verheerenden Anschlägen auf türkischeStreitkräfte nicht zurückschrecken, ist eine neue Qualität der Eskalation. Esist richtig, dass heute der NATO-Rat zusammentritt und berät, was dieseneuerliche Eskalation für die NATO und ihr Mitglied Türkei bedeutet.Die Kampfhandlungen müssen sofort eingestellt werden. Hierfür trägt Russland dieHauptverantwortung. Der Druck im VN-Sicherheitsrat muss weiter erhöht werden.Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein ungehinderter Zugang von humanitärer Hilfezwingend erforderlich. Diesen müssen die Konfliktparteien zulassen, damit nichtnoch mehr Menschen Not leiden.Die Türkei trägt eine große Last bei der Aufnahme von über drei MillionenFlüchtlingen aus dem Bürgerkrieg. Für diese humanitäre Geste und enorme Leistungverdient die Türkei nicht nur unsere Anerkennung, sondern unsere volleUnterstützung. Wir müssen mit der Türkei abstimmen, wie wir diese ausweitenkönnen. Zugleich müssen wir verhindern, dass es zu einer weiteren Zunahme vonFluchtbewegungen kommt. Auch deswegen ist ein sofortiger Waffenstillstandunerlässlich.Die CDU/CSU-Fraktion unterstützt mit Nachdruck Bemühungen von BundeskanzlerinMerkel und dem französischen Präsidenten Macron, auf die KonfliktparteienRussland und die Türkei einzuwirken. Bei Beendigung der Kampfhandlugen undFortschritten in den Gesprächen könnte ein erneuter Gipfel einen Impuls füreinen nachhaltigen politischen Friedensprozess setzen. Dieser ist in derResolution des VN-Sicherheitsrats 2254 aus dem Jahr 2015 bereits vorgezeichnet.Es ist höchste Zeit, dass auch die Europäische Union eine sichtbarere Rolle imSyrienkonflikt einnimmt. Jetzt muss eine diplomatische Initiative undPendeldiplomatie des neuen Außenbeauftragten Borrell starten."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4533310OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell