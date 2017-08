Hardt: Jetzt Druck auf Nordkorea verschärfen

Berlin (ots) - Müssen uns für deutliche Ausweitung der SanktioneneinsetzenDer Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den erneutenRaketentest Nordkoreas einstimmig verurteilt. Dazu erklärt deraußenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JürgenHardt:"Auch die geschlossene Haltung der internationalenStaatengemeinschaft scheint den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-unnicht zurück auf den Weg der Vernunft zu führen. Er setzt seinenskrupellosen Völkerrechtsbruch unentwegt fort, entwickelt seinRaketen- und Nuklearprogramm weiter und bedroht die Menschen und denFrieden in der gesamten Region. Unser G7- und Wertepartner Japan istvom jüngsten Raketentest in besonderer Weise bedroht. Es ist einwichtiges Zeichen, dass der VN-Sicherheitsrat so schnell zusammengetroffen ist und den jüngsten Test einstimmig und in deutlicherSprache verurteilt hat.Aus Sicht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es jetzt an der Zeit,den Druck auf Nordkorea weiter zu erhöhen, um endlich zu einerfriedlichen und dauerhaften Stabilisierung der Lage auf derkoreanischen Halbinsel zu gelangen. Wir sollten mit unseren Partnerndarauf hinwirken, dass nach der letzten Sanktionsverschärfung auchder Ölsektor Nordkoreas sanktioniert wird und nordkoreanischeArbeitskräfte nicht mehr im Ausland tätig sein dürfen. Nur so scheintes möglich zu sein, die vitalen Lebensadern der nordkoreanischenWirtschaft zu kappen und dem gefährlichen Waffenprogrammen endgültigein Ende zu setzen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell