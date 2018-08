Hardt: Iran-Sanktionen helfen nicht, Probleme in der Region zu lösen

Berlin (ots) - US-Sanktionen mit extraterritorialer Wirkung fürDeutschland inakzeptabelZur erneuten Einführung von Sanktionen gegen den Iran durch dieUSA erklärt der außenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:"Ungeachtet der problematischen Rolle, die der Iran in der Regionspielt, ist die Wiedereinführung der Iran-Sanktionen durch die USAdas falsche Zeichen. Die Sanktionen lösen keines der Probleme in derRegion, sondern tragen vielmehr zur Verhärtung der Positionen bei.Inakzeptabel ist und bleibt die extraterritoriale Wirkung derSanktionen für Deutschland und Europa. Es widerspricht demVölkerrecht wie dem Umgang unter Freunden, wenn deutsche Firmen, diesich nicht dem US-Sanktionsregime unterwerfen, vom US-Geschäftausgeschlossen werden sollen.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Auffassung, dass dasNuklearabkommen mit dem Iran zwar kein Allheilmittel zur Einhegungsämtlichen iranischen Fehlverhaltens, gleichwohl aber ein wichtigerBeitrag zur nuklearen Nichtverbreitungsarchitektur ist. Es ist imdeutschen Sicherheitsinteresse und trägt gleichzeitig zur Sicherheitin der Region bei. Langfristig wird der Iran nur zu einerVerhaltensänderung zu bewegen sein, wenn die fünf Veto-Mächte desUN-Sicherheitsrats und Deutschland geschlossen dem Iranentgegentreten. Der jetzige Alleingang der USA hilft nicht, dieseGeschlossenheit zu wahren.Zugleich hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion immer wieder betont,dass das problematische Agieren des Irans in der Region nichtausgeblendet werden kann. Dies betrifft besonders die fortgesetzteballistische Aufrüstung wie auch die deutlich ausgeweiteten negativenregionalen Aktivitäten des Irans im Jemen oder bei der militärischenUnterstützung des Assad-Regimes. Auch die anhaltendeVernichtungsrhetorik gegenüber Israel durch den Iran ist nichthinnehmbar. Hierzu sollten die weiteren Verhandlungen mit dem Iranintensiviert werden.Für die aktuelle wirtschaftliche Misere im Iran können aber keineDrittstaaten verantwortlich gemacht werden. Hierfür trägt alleine dasiranische Regime Verantwortung, dass die eigene Bevölkerung nach wievor in erheblichem Maße gängelt und unterdrückt und freiewirtschaftliche Aktivität einschränkt. Durch die offene Bedrohung vonNachbarn verschlechtert sie willentlich das Investitionsklima imIran."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell