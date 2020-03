Hardt: Idlib ist Testfall für Handlungsfähigkeit der EU

Berlin (ots) - Stärkere Zusammenarbeit zwischen EU und Türkei notwendigDie Lage an der türkisch-griechischen Grenze hat sich weiter zugespitzt. Zu denaktuellen Entwicklungen erklärt der außenpolitischen Sprecher derCDU/CSU-Fraktion, Jürgen Hardt:"Die Zuspitzung der Lage an der griechisch-türkischen Grenze ist einegesamteuropäische Herausforderung. Als Grenzstaat der EU verdient Griechenlandunsere volle Solidarität und Unterstützung. Wir müssen einen humanitären Auswegaus dieser Krise finden. Aber wir können nicht zulassen, dass es zuunkontrollierten Einreisen in die Europäische Union kommt.Die Türkei hat in den vergangenen Jahren als Folge des Bürgerkrieges und derFlüchtlingskrise in Syrien eine enorme Last getragen. Hierfür verdient sieunsere Anerkennung und Unterstützung. Die EU hat diese Unterstützung im Rahmender EU-Türkei-Erklärung stets gewährt. Es ist nicht hinzunehmen, dass die Türkeieinseitig von diesem Abkommen zurücktritt und aktiv Flüchtlinge an die EU-Grenzetransportiert. Wenn die Türkei das Gefühl hat, die Last auf Basis derbestehenden Vereinbarung nicht mehr tragen zu können, dann müssen wir uns alsNATO-Partner an einen Tisch setzen und darüber reden, wie die EU ihreUnterstützung für Ankara ausweiten kann.Zugleich müssen wir auf die syrische Region Idlib blicken, die Ausgangspunkt deraktuellen Krise ist. Die internationale Staatengemeinschaft kann nichtakzeptieren, dass Russland die Truppen von Machthaber Assad bei Kriegsverbrechenunterstützt, die sie bei dem Versuch begeht, das Gebiet einzunehmen. Die Waffenmüssen umgehend schweigen - auch, damit nicht weitere Menschen in die Fluchtgetrieben werden.Die Verbesserung der humanitären Lage in Idlib muss Priorität für dieEU-Außenpolitik sein. Jetzt geht es darum, dass die EU-Mitgliedstaatengeschlossen und entschlossen agieren. Deshalb plädiert die Unionsfraktion füreinen EU-Sondergipfel. Er sollte der Kommission von Ursula von der Leyen dasMandat erteilen, mit der Türkei, mit Russland, mit den Vereinten Nationen undweiteren Akteuren eine umfassende Lösung zu verhandeln und letztlich auchdurchzusetzen.Dies ist ein Testfall für die Handlungsfähigkeit der EU. Die türkisch-russischeEntfremdung im Zuge der Idlib-Krise kann auch ein Ansatzpunkt für eine erneuteintensivierte Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei sein."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4535332OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell