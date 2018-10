Hardt: Hungerkatastrophe im Jemen verhindern

Berlin (ots) - Iran trägt eine Hauptverantwortung, aber auchSaudi-Arabien muss jetzt eine humanitäre Lösung ermöglichenDer UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock warnt vor einerdramatischen Hungersnot im Bürgerkriegsland Jemen, wo sich diehumanitäre Lage immer weiter zuspitzt. Hierzu erklärt deraußenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JürgenHardt:"Die Krise im Jemen ist eine der schlimmsten humanitären Krisenunserer Zeit. Durch Waffengewalt sind bereits viele TausendZivilisten ums Leben gekommen. Millionen Jemeniten befinden sich aufder Flucht. Jetzt droht eine Hungerkatastrophe. Die internationaleStaatengemeinschaft darf einer solchen Tragödie nicht tatenloszusehen. Die Konfliktparteien müssen die Waffen umgehend ruhen lassenund humanitären Zugang gewährleisten. Und auch im Jemen muss endlichein politischer Prozess beginnen, der eine nachhaltige Befriedung undStabilisierung erlaubt.Iran trägt durch seine Unterstützung der Houthi-Rebellen und diefortgesetzte Destabilisierung des Landes eine Hauptverantwortung. DerIran ist aufgefordert, seine Unterstützung für die Aufständischenumgehend zu beenden. Die aggressive Regionalpolitik des Iran, die imJemen wie auch in anderen Staaten des Nahen und Mittleren Ostens vorWaffeneinsatz und Terrorunterstützung nicht zurückschreckt, istzentraler Kritikpunkt der Völkergemeinschaft am Regime in Teheran.Aber auch Saudi-Arabien als Konfliktpartei an der Seite der legitimenjemenitischen Regierung trägt eine besondere Verantwortung. Geradenach dem Fall Khashoggi ist Saudi-Arabien nun in der Jemen-Krisegefordert, internationale Verantwortung zu beweisen, demKriegstreiben ein Ende zu setzen und sich für eine echte politischeLösung zu engagieren."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell