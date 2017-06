Hardt: Großbritannien braucht nach den Unterhauswahlen Stabilität

Berlin (ots) - Zeit, die Brexit-Strategie zu überdenkenBei der Wahl zum britischen Unterhaus hat die regierendeTory-Partei die absolute Mehrheit verloren. Dazu erklärt deraußenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JürgenHardt:"Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag sieht Großbritannienangesichts des offenen Wahlausgangs vor seiner zweiten schwerenBelastungsprobe innerhalb von zwölf Monaten. Nach demBrexit-Referendum vom 23. Juni 2016 hat sich die britische Regierungunter Theresa May voll und ganz darauf konzentriert, den AustrittGroßbritanniens aus der EU zu organisieren. Dabei hat sie anderedrängende Fragen aus dem Auge verloren.Aus Sicht der CDU/CSU-Fraktion ist und bleibt es eineFehleinschätzung der Regierung in London, die Schwächen derbritischen Wirtschaft und des Sozialstaats im Wesentlichen auf'Brüssel' zurückzuführen und somit von einem EU-Austritt die Lösungder meisten inländischen Probleme zu erwarten. Offensichtlichschwindet das Zutrauen der Bürger - selbst der Brexit-Befürworter -,dass nach einem EU-Austritt in Großbritannien vieles besser undleichter würde. Das Vertrauen darauf, dass eine starkePremierministerin es schon richten werde, schmilzt dahin.Nun ist unklar, auf welche Mehrheiten im britischen Unterhaus sicheine zukünftige Regierung stützen kann. Der Ausweg aus dem selbstherbeigeführten Dilemma könnte sein, dass die Mitglieder desbritischen Unterhauses ihre Brexit-Strategie überdenken. Spätestensnach der Aufnahme konkreter Verhandlungen mit der EU wird inGroßbritannien deutlich werden, dass die Erwartungen derBrexit-Befürworter an die positiven Wirkungen eines Austritts nichteinmal annähernd erfüllt werden können."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell