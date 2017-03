Hardt: Glückwunsch an Ministerpräsident Rutte und unsere Schwesterpartei CDA

Berlin (ots) - Wahlergebnis ist ein ermutigendes Zeichen für ganzEuropaBei der Parlamentswahl in den Niederlanden haben dieproeuropäischen Kräfte einen klaren Sieg errungen. Dazu erklärt deraußenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag,Jürgen Hardt:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gratuliert dem niederländischenMinisterpräsidenten Rutte zu seinem überzeugenden Wahlsieg. Auch dasAbschneiden unserer Schwesterpartei in der EVP, Christen DemocratischAppèl (CDA), die den Anteil ihrer Sitze im niederländischen Parlamentvon 13 auf wahrscheinlich 19 erhöhen konnte, ist Anlass zur Freude.Das Wahlergebnis ist ein ermutigendes Zeichen.Rechtspopulistischen Kräften wurden ihre Grenzen aufgezeigt, währenddie proeuropäischen Kräfte gestärkt hervorgegangen sind. Ungeachtetder anspruchsvollen Aufgabe, die von der Regierungsbildung ausgeht,werden die Niederlande ein starker Partner für die Fortsetzung dereuropäischen Integration bleiben.Ich erwarte, dass die niederländische Wahl als ein Signal derTrendumkehr gewertet wird. Sie ist eine Ermutigung für allepolitischen Kräfte, die an einem weltoffenen Europa arbeiten."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell