Hardt: G7-Gipfel zum richtigen Zeitpunkt

Berlin (ots) - Brauchen Signal der Geschlossenheit angesichtsglobaler HerausforderungenAm morgigen Freitag, den 8. Juni, beginnt das diesjährigeGipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der G7 im kanadischenCharlevoix. Hierzu erklärt der außenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:"Angesichts der Vielzahl internationaler Krisen undHerausforderungen kommt der G7-Gipfel in Kanada zur rechten Zeit. DieUnionsfraktion erwartet von dem Treffen insbesondere in der Außen-und Sicherheitspolitik ein kraftvolles Signal der Geschlossenheit undHandlungswilligkeit der sieben Wertepartner. Zu den Themen desGipfels werden der weitere Umgang mit Russland und Strategien, wieNordkorea zur Einstellung seines unrechtmäßigen Nuklearprogrammsbewegt werden kann, gehören.Die kanadische G7-Präsidentschaft hat eine ambitionierte Agendavorgelegt. Mit Blick auf die humanitäre Tragödie in Syrien müssenalle Optionen ausgelotet werden, endlich einen politischen Prozess inGang zu setzen. Zugleich erhoffen wir uns Rückendeckung für einenneuen Anlauf zur Befriedung der Ostukraine im Rahmen desNormandie-Prozesses.Wichtig werden aber auch die Diskussionen über Handelsfragen. DieG7 war immer ein Forum, das für offene Märkte und faireHandelspraktiken eingetreten ist. Dies muss sie auch jetzt unterBeweis stellen. Die Gipfelbeschlüsse zu diesem Thema dürfen nichthinter die Beschlüsse vergangener Jahre zurückfallen."