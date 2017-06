Hardt: Freundschaft zu den USA bleibt zentraler Pfeiler deutscher Politik

Berlin (ots) - Unionsfraktion erinnert an den Aufruf RonaldReagans, die Berliner Mauer einzureißenAm 12. Juni 1987 - vor genau 30 Jahren - hat der damaligeUS-Präsident Ronald Reagan in seiner berühmten Rede vor demBrandenburger Tor den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschowdazu aufgerufen, die Mauer zwischen West- und Ostdeutschlandeinzureißen. Dazu erklärt der außenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:"Zum 30. Jahrestag der Rede erinnert dieCDU/CSU-Bundestagsfraktion an die unvergessenen Worte des damaligenUS-Präsidenten Ronald Reagan, der am 12. Juni 1987 vor 25.000Zuschauern am Brandenburger Tor rief: "Mr Gorbatchev, tear down thiswall!" Mit der Erinnerung bekräftigen wir die Dankbarkeit desdeutschen Volkes für das Engagement der Vereinigten Staaten vonAmerika und ihrer Präsidenten zur Überwindung der TeilungDeutschlands und Europas.Die visionäre Kraft der Rede erwies sich nur zwei Jahre später,als die Mauer, die das kommunistische SED-Regime durch Berlin gezogenhatte, nach 28 Jahren endlich fiel. Es war der Mut der Menschen imOsten Deutschlands und Berlins, der die Mauer zu Fall brachte. Diefriedliche Revolution im Herbst 1989 wurde auch deshalb möglich, weilmaßgebliche Politiker im Westen, darunter US-Präsident Reagan, denGlauben an die deutsche Einheit nie aufgegeben hatten.Die Erinnerung an die Reagan-Rede ist Anlass, dem amerikanischenVolk und den zahlreichen Amerikanern dafür zu danken, dass sie - obals Zivilpersonen oder Militärangehörige - in Deutschland für unsereFreiheit einstanden. Diese weit über 20 Millionen US-Amerikaner, dieim Laufe der Jahre hier gelebt haben, wurden zu BotschafternDeutschlands in den USA.Die Erinnerung an die Rede Reagans bietet zugleich Gelegenheit,über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen nachzudenken. DieCDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Auffassung, dass dietransatlantische Partnerschaft trotz einiger schwieriger Signale desamtierenden Präsidenten an seine Verbündeten ein zentraler Pfeilerder deutschen Politik bleibt. Die Vereinigten Staaten sind einelebendige und vielschichtige Demokratie, die ihre Schwierigkeitenstets aus eigener Kraft löst und so Vorbild für viele andereDemokratien der Welt ist.Die CDU/CSU-Fraktion wird auch weiterhin die vorhandenenintensiven Kontakte zu allen Teilen der amerikanischen Gesellschaftnutzen, um für diese Partnerschaft zu werben. Dabei kommen denVerbindungen zum US-Kongress eine ganz besondere Bedeutung zu. Wirtreten für die Fortsetzung und den Ausbau der vielfältigenAustauschprogramme ein. Wir sehen in den Abgeordneten desUS-Kongresses starke Partner, denn auch sie sprechen sich gegenBudgetkürzungen für solche Programme aus.Zusammen können Nordamerika und Europa die Sicherheit und denWohlstand unserer Nationen besser bewahren als jeder für sichalleine. Gleichwohl wird sich Europa stärker mit den Erwartungen deramerikanischen Seite auseinandersetzen müssen, sich selbst mehreinzubringen, um die gemeinsame Sicherheit zu garantieren.Unabhängig davon wird Europa alles daran setzen, seine eigeneHandlungsfähigkeit zu stärken und seine Rolle als globaler Akteurauszuweiten - im gesamten Spektrum der Außen-, Sicherheits- undEntwicklungspolitik. Denn ein starkes Europa, ein starkereuropäischer Pfeiler der transatlantischen Partnerschaft ist auch imureigenen Interesse der Vereinigten Staaten."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell