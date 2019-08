Hardt: Ende des INF-Vertrags ist schwerer Rückschlag für internationale Abrüstung

Berlin (ots) - Russland muss ernsthafte Bereitschaft zurSicherheitszusammenarbeit unter Beweis stellenDie Kündigung des INF-Vertrags wird am morgigen Freitag wirksam,nachdem Russland die Frist für die Rückkehr zur Vertragstreue hatverstreichen lassen. Hierzu erklärt der außenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Jürgen Hardt:"Mit dem INF-Vertrag geht uns ein Rüstungskontrollregime verloren,das Europa in den vergangenen 31 Jahren ein erhebliches Maß anSicherheit gebracht und zur Überwindung der Teilung Europasbeigetragen hat. Insofern ist morgen ein düsterer Tag. Es erschließtsich nicht, warum Russland dieses Vertragsregime in den vergangenenJahren systematisch unterwandert und damit letztlich zerstört hat.Nachdem Russland sich geweigert hat, neu entwickelte undvertragsverletzende Marschflugkörper abzurüsten, war es folgerichtig,dass die USA in Übereinstimmung mit allen 28 NATO-Partnern, denVertrag gekündigt haben.Die NATO wird auf den Vertragsbruch Russlands wie angekündigt einegeschlossene, aber abgewogene Antwort geben. Wir haben kein Interessean einem neuen Rüstungswettlauf in Europa. Aber wir müssen auf dieneuen Bedrohungen von Seiten Russlands angemessen reagieren. Das sindwir der Sicherheit unseres Landes wie des Bündnisses schuldig.Russland muss endlich zeigen, dass es ihm ernst ist mit einerneuen Sicherheitsarchitektur für Europa. Die Tür für Verhandlungensteht offen. Russland kann jederzeit in das Vertragsregimezurückkehren und unter Beweis stellen, dass es an Frieden undStabilität in Europa Interesse hat. Nur eine stabileSicherheitsarchitektur und die enge ökonomische Anbindung an Europawird Russland die Entwicklungsperspektive bieten, die die Bürgerinnenund Bürger Russlands dringend benötigen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell