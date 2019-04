Hardt: EU-China-Gipfel muss konkrete Ergebnisse bringen

Berlin (ots) - Stärkung der internationalen Ordnung auch inPekings InteresseIn Brüssel findet am morgigen Dienstag der EU-China-Gipfel statt.Hierzu erklärt der außenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:"Der EU-China-Gipfel findet in einer Zeit globaler Unruhe undgroßer Unsicherheiten in Sicherheits- und Handelsfragen statt.Deshalb sollte er als Chance genutzt werden, um Gemeinsamkeitenauszuloten und zu vertiefen sowie für bestehende Kontroversen klareFahrpläne zu ihrer Beilegung zu verabreden.So würde es die internationale Ordnung stärken, wenn Chinainternationale Institutionen wie den Ständigen Schiedsgerichtshof inDen Haag anerkennen würde. Gerade China mit seiner wachsendenOrientierung nach außen und seinen hohen Exportüberschüssen solltevon sich aus ein starkes Interesse daran haben, die regelbasierteWeltordnung zu achten und weiterzuentwickeln.Nur in einem konstruktiven Dialog können die Differenzen, diezwischen der EU und China bestehen, gelöst werden. Dabei muss Pekingdie Anliegen der EU ernst nehmen. Dass die Europäische Union in allenpolitischen Fragen geschlossener nach außen auftritt als zuvor -dieses Signal hat der chinesische Präsident und Parteichef Xi Jinpingbereits bei seinen jüngsten Besuchen in Europa gespürt.Die Möglichkeiten gemeinsamer Politik sind vielfältig und langenicht ausgeschöpft. Deutschland hat die sogenannteSeidenstraßen-Initiative von Anfang an positiv begleitet. Diese kannhelfen, einen gemeinsamen eurasischen Wirtschaftsraum zu schaffen,der auch die weniger entwickelten Regionen in Zentralasien undOsteuropa miterschließt. Gerade die Chinesen betonen immerWin-win-Situationen bei gemeinsamen Projekten. Am Bemühen umbeiderseitigen Nutzen werden sie sich auch beim Seidenstraßen-Projektmessen lassen müssen.Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist davon überzeugt,dass China keine einseitigen Vorteile erzielen darf. Vertragstextefür große Infrastrukturprojekte sollten auf Augenhöhe ausgehandeltwerden, sie müssen fair und frei von politischer Bevormundungzustandekommen. Sonst könnte sich die Stimmung gegen gemeinsameProjekte mit chinesischen Unternehmen, die sich faktisch inStaatsbesitz befinden, wenden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell