Hardt: Deutschland muss auch in der jetzigen Phase außenpolitische Verantwortung zeigen

Berlin (ots) - Verlängerung der Bundeswehrmandate ist Signalbündnispolitischer VerlässlichkeitDer Deutsche Bundestag debattiert am heutigen Dienstag undmorgigen Mittwoch über eine dreimonatige Verlängerung der Mandate fürinsgesamt sieben laufende Bundeswehreinsätze. Hierzu erklärt deraußenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JürgenHardt:"Mit dem überraschenden und für die CDU/CSU-Bundestagsfraktionnicht nachvollziehbaren Ende der Sondierungsgespräche steht nunvoraussichtlich eine längere Phase der Regierungsbildung bevor. Diesdarf aber nicht unsere außen- und sicherheitspolitischeHandlungsfähigkeit beeinträchtigen. Die Welt steht nicht still.Unsere internationalen Partner blicken auf Deutschland und setzendarauf, dass unser Land ein starker und verlässlicher Partner bleibt.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet, dass der DeutscheBundestag seiner internationalen Verantwortung gerecht wird und diesieben Bundeswehrmandate verlängert, die Ende Dezember und EndeJanuar auslaufen. Hiermit senden wir ein unmissverständliches Signalder Bündnissolidarität, der Zuverlässigkeit und der außenpolitischenKontinuität Deutschlands. Ein solches Zeichen ist angesichts einerkrisenbehafteten und volatilen Welt wichtiger denn je.Jeder einzelne Einsatz trägt dazu bei, für Stabilität undSicherheit zu sorgen - ob in Mali, im Irak, in Afghanistan, im Sudanund Südsudan oder bei der Bekämpfung des grenzüberschreitendeninternationalen Terrorismus. Mit ihren Einsätzen stärkt dieBundeswehr auch das internationale Ordnungssystem - jenesOrdnungssystem, das wir mit geschaffen haben und das Garant fürunsere Sicherheit und unseren Wohlstand ist. Schon aus diesem Grundsollten wir uns weiterhin substanziell an Missionen beteiligen, diegenau diesem übergeordneten Ziel verpflichtet sind."