Hardt: China ist wichtiger Partner bei zahlreichen globalen Themen

Berlin (ots) - Marktzugang für deutsche Firmen muss sich deutlichverbessernAm heutigen Montag findet in Berlin die fünfte Runde derdeutsch-chinesischen Regierungskonsultationen statt. Hierzu erklärtder außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JürgenHardt:"Die mittlerweile fünfte Runde der deutsch-chinesischenRegierungskonsultationen zeigt, wie eng verflochten Deutschland undChina vor allem im Wirtschaftsbereich inzwischen sind. Es ist einZeichen der Wertschätzung und Anerkennung der internationalen RolleDeutschlands, dass der chinesische Ministerpräsident Li Keqiangerneut mit einer Reihe wichtiger Kabinettsmitglieder und einer großenWirtschaftsdelegation nach Berlin gereist ist.Deutschland und China eint das Interesse, zu großen, globalenThemen gemeinsam an Fortschritten und Lösungen zu arbeiten. Hierzuzählen unsere Bemühungen, wirtschaftliches Wachstum und Wohlstandklimafreundlich zu gestalten, und den Rahmen unseres regelbasierteninternationalen Ordnungssystems zu erhalten. In Zeiten, in denen derfreie Welthandel - Garant für unseren Wohlstand - immer mehr in Fragegestellt wird, müssen wir entschieden für freien und fairen Handelsowie offene Märkte eintreten.Freier Handel ist aber keine Einbahnstraße. Zu oft haben deutscheUnternehmen Schwierigkeiten beim Zugang zum chinesischen Markt. Weraber wie Europa seinen Markt für ausländische Waren öffnet, darfGleiches auch von seinem Gegenüber erwarten. DieCDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert China daher auf, deutschenUnternehmen einen ungehinderten Zugang zum chinesischen Markt zugewähren. Angesichts der Tatsache, dass der Wettbewerb sich immermehr auf das Feld der Innovationen verlagert, dringen wir außerdemdarauf, dass geistiges Eigentum geschützt und respektiert wird.Wir werden die Partnerschaft mit China auch dazu nutzen, um beiden drängendsten internationalen Krisen Fortschritte zu erreichen.Gerade in den Verhandlungen über die Zukunft des Nuklearabkommens mitdem Iran oder in den Bemühungen um eine nachhaltige politische Lösungdes Syrien-Konflikts kommt China eine wichtige Rolle zu. Allerdingsmuss auch unsere Sorge über die Lage der Menschenrechte in China unddie hohe Zahl an Todesurteilen bei den Regierungskonsultationen zumAusdruck kommen."