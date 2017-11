Hardt/Brand: Lebenslange Haft für Kriegsverbrecher Ratko Mladic wichtiges Signal

Berlin (ots) - Völkermord-Urteil des UN-Tribunals stärktinternationales Recht und OrdnungssystemDas UN-Sondertribunal für Kriegsverbrechen im ehemaligenJugoslawien hat am heutigen Mittwoch den einstigen serbischenMilitärführer Ratko Mladic wegen Völkermords und weiterer schwererKriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt. Hierzu erklären deraußenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JürgenHardt, und der menschenrechtspolitische Sprecher Michael Brand:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Entscheidung desUN-Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien, denehemaligen serbischen Militärführer Ratko Mladic zu lebenslanger Haftzu verurteilen. 22 Jahre nach dem verheerenden Massaker vonSrebrenica werden somit schwerste Kriegsverbrechen gesühnt.Das Urteil sendet ein wichtiges Signal weit überBosnien-Herzegowina hinaus: Es zeigt, dass internationalesKriegsvölkerrecht überwacht wird, Verstöße mit aller Konsequenzsanktioniert werden. Dessen sollten sich Despoten in Syrien, Südsudanund anderswo sehr bewusst sein. Das Urteil stärkt aber auch dasinternationale Rechtssystem und damit einen wichtigen Pfeiler desinternationalen Ordnungssystems. Auch dies ist in so krisenbehaftetenZeiten wie den heutigen ein bedeutsames Zeichen.Auch nach diesem Urteil braucht es eine echte Aufarbeitung desVölkermordes - in Bosnien-Herzegowina, Kroatien und vor allem inSerbien. Versöhnung und Aufarbeitung sind Voraussetzung für eineAnnäherung an den Rechts- und Werterahmen der Europäischen Union."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell