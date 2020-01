Hardt: Auslösung des Streitschlichtungsmechanismus ist richtig

Berlin (ots) - Iran muss sein destabilisierendes Verhalten einstellen und zurVertragstreue zurückkehrenNachdem der Iran wesentliche Bestandteile des Atomabkommens verletzt hat, habendie sogenannten "E3", Deutschland, Frankreich und Großbritannien, am heutigenDienstag die Entscheidung getroffen, den im Abkommen vorgesehenenStreitschlichtungsmechanismus auszulösen. Hierzu erklärt der außenpolitischeSprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Jürgen Hardt:"Der Iran hat sich über Jahre nicht an Geist und Wortlaut des Atomabkommensgehalten. Er hat seine destabilisierende Rolle in der Region kontinuierlichausgebaut und Kriege in Syrien sowie im Jemen befördert. Er hat politischeProzesse im Irak und im Libanon systematisch unterlaufen, um seine eigenegeostrategische Position auszubauen. Und er hält an seiner unerträglichenVernichtungsrhetorik gegenüber dem jüdischen und demokratischen Staat Israelfest.Zuletzt hat der Iran sich dazu entschlossen, die Grenzen der Urananreicherungund Schwerwassergewinnung, die das Atomabkommen ihm setzt, zu überschreiten.Hiermit bricht Teheran nicht nur bewusst das Abkommen, sondern kommt dem Baueiner Atombombe wieder ein Stück näher. Dies zu verhindern bleibt oberstes Zielder internationalen Staatengemeinschaft. Es ist daher folgerichtig und zubegrüßen, dass die europäischen Vertragspartner des sogenannten JCPOA den darinvorgesehenen Streitschlichtungsmechanismus ausgelöst haben.Der Iran muss jetzt zeigen, ob er an diesem wichtigen Abkommen festhaltenmöchte, das ihm wirtschaftliche Vorteile bringt, und ob er wieder einanerkannter Teil der internationalen Staatengemeinschaft sein will.Als CDU/CSU-Fraktion haben wir immer gesagt, dass wir hinter dem JCPOA stehen.Wir halten es für ein wichtigen Baustein der internationalenAbrüstungsarchitektur, dass die Welt und vor allem die Region des Nahen undMittleren Ostens sicherer macht. Das Abkommen kann aber nur dann Bestand haben,wenn sich alle Seiten daran halten. Sonst machen wir uns unglaubwürdig - wasSignalwirkung für andere Staaten hätte."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4491744OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell