Berlin (ots) - Das Parlamentsabkommen ist Quantensprung in derdeutsch-französischen ZusammenarbeitDer Deutsche Bundestag wird am morgigen Mittwoch voraussichtlichmit breiter Mehrheit das deutsch-französische Parlamentsabkommenannehmen. Hierzu erklärt der außenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:"Atlantisch bleiben, europäischer werden - das ist 56 Jahre nachder Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags,des sogenannten Élysée-Vertrags, der Auftrag für die Zukunft. EinBaustein hierfür wird das deutsch-französische Parlamentsabkommensein.Mit der neuen Parlamentarischen Versammlung aus Abgeordnetenbeider Länder gehen Deutschland und Frankreich einen entscheidendenIntegrationsschritt weiter. Vor allem ihre Außenpolitik verzahnen sienoch sehr viel enger - über das bisherige Muster von Abstimmungen zueinzelnen außenpolitischen Fragen hinaus. Das ist ein Quantensprungin der deutsch-französischen parlamentarischen Zusammenarbeit.Die engen und vielfältigen Beziehungen zwischen den Bürgerinnenund Bürgern sowie zwischen den Regierungen und Parlamenten habenentscheidend dazu beigetragen, dass die mehr als ein Jahrhundertwährende Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich nach demZweiten Weltkrieg überwunden werden konnte. Die deutsch-französischeFreundschaft ist heute ein wichtiger Garant für den Frieden in Europaund für die Entwicklung der Europäischen Union. Nun sollen diefreundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Parlamenten zu einerArbeitsbeziehung ausgebaut werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell