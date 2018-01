Hard Rock International präsentiert eigenes Rock Om® Yoga Programm

Orlando, Florida (ots/PRNewswire) -Hard Rock International (http://www.hardrock.com/) erweitert dasSound Body Wellness Programm mit dem Rock Om® Yoga Konzept. Rock Om®ist ein besonderes Yoga-Erlebnis auf dem Zimmer, das Körper und Seeledurch die Kraft der Musik antreibt.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/626405/Hard_Rock_Hotels_Rock_Om.jpg )(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/626406/Hard_Rock_Logo.jpg )In Zusammenarbeit mit Manduka (https://www.manduka.com/eu/), derweltweit bekannten Marke für Yogabekleidung und -accessoires, die vonüber 4.000 Yogastudios und Yogis auf der ganzen Welt geschätzt wird,stellt Rock Om® erstklassiges Yoga-Equipment während des Aufenthaltsim Hotel zur Verfügung. Die Yoga Kurse mit dem gewissen Hard RockTwist werden via Video-on-Demand-Kanal im Zimmer gehalten. Kombiniertwerden die Beats von DJ Drez (http://www.djdrez.com/) mit derdynamischen Anleitung seiner Frau, Yogi Marti Nikko(http://martinikko.com/) .DJ Drez ist ein renommierter Produzent, Musikdirektor undSoundbotschafter, der bereits mit Top-Künstlern wie den Black EyedPeas, Eminem und Macy Gray zusammengearbeitet hat. Das Programmdefiniert die herkömmliche Yogastunde neu und verbindet dietraditionelle Gelassenheit des Yoga mit dem Takt der Musik.Ausgewählte Hard Rock Hotels bieten zudem Live-Yoga-Kurse in derGruppe an."Wir sind begeistert, mit bekannten Marken wie Manduka und DJ Drezzusammenzuarbeiten, um unseren Gästen ein hochwertiges Yoga-Erlebnisanzubieten", sagt Dale Hipsh, Senior Vice President der Hard RockHotels. "Rock Om® lässt die Herzen für innovative Wellness-Erlebnissehöher schlagen und wir sind mehr als stolz, das Programm den HardRock Fans näherzubringen."Verfügbar in allen Hard Rock Hotels weltweit besteht Rock Om® ausdrei individuellen Yoga-Videos, die auf den Hard Rock Fernsehern alsauch auf der Rock Om®-Webseite, zu der auch externe Gäste Zuganghaben, auf dem Zimmer abgespielt werden können.- Zenith hilft Gästen, durch beruhigende Mediation und spezielleAtemübungen zu entspannen.- Zeppelin ermuntert die Gäste zu Yogafiguren, und durch die Rhythmendes energiereichen Vinyassa so richtig ins Schwitzen zu kommen.- Zen ermöglicht es den Gästen, ihren Körper und Geist mittraditionellen Bewegungen mit neuer Energie zu versorgen."Wir sind stolz, wie Manduka seine Produkte im Sinne von Hard Rockumgesetzt hat", so Cathy Quain, Manduka President. "Rock Om®kombiniert geschickt die Premium Yoga-Ausrüstung mit der modernenDesign-Ästhetik für die Hard Rock bekannt ist. Die Zusammenarbeitinspiriert Gäste, Yoga sicher und stillvoll, überall wo sie ihreReise hinführt, zu praktizieren."Gäste können für die Dauer ihres Aufenthaltes ein Yoga-Set aufsZimmer bestellen. Die PROlite-Yogamatte und eine Manduka GoPlay-Tragetasche, exklusiv für das Rock Om® Programm entworfen, sowiedas Programm sind kostenfrei. Wer ein regional inspiriertesYogitoes-Handtuch haben möchte, kann es im Rock Shop für ca. 60 EURkaufen."Als Yogi, die viel beruflich unterwegs ist, freue ich michbesonders, unseren Gästen eine weitere Wellness-Alternative zubieten," so Nora Swire, Senior Director of Marketing der Hard RockHotels & Casinos. "Wir freuen uns darauf, die Verbindung der Marke zuMusik, Atmosphäre und Energie zu nutzen und ein einzigartigesFitness-Erlebnis für Reisende auf der ganzen Welt zu schaffen."Weitere Informationen zu Hard Rock Hotels & Casinos unterwww.hardrockhotels.com. Die offiziellen Hashtags sind: #RockOm,#HardRockHotel, #Manduka und #DJDrez.Über Hard Rock InternationalHard Rock International (HRI) ist weltweit mit 179 Cafés, 24Hotels und 11 Casinos in 74 Ländern vertreten. Begonnen hat alles miteiner Gitarre von Eric Clapton - heute besitzt Hard Rock die weltweitgrößte Sammlung musikalischer Erinnerungsstücke, die an denStandorten der Marke in aller Welt ausgestellt werden. Hard Rock istaußerdem für Bekleidung mit Sammlerwert und musikbezogeneAccessoires, Hard Rock Live-Konzerte und eine prämierte Websitebekannt. HRI besitzt die globalen Markenrechte an allen HardRock-Marken.Das Unternehmen besitzt, lizenziert und/oder führt HRIHotels/Casinos weltweit. Zu den Destinationen gehören die beidenerfolgreichsten Hotel- und Casino-Liegenschaften des Unternehmens inTampa und Hollywood, Florida, die beide im Besitz derMuttergesellschaft The Seminole Tribe of Florida sind und von ihrbetrieben werden, sowie Häuser in Bali, Chicago, Cancún, Ibiza, LasVegas oder San Diego. Neue Hotel-, Casino- oder Hotel-Casino-Projektevon Hard Rock sind in Atlanta, Atlantic City, Berlin, Budapest,London, Los Cabos, Malediven, New York City, Davos, Ottawa, sowie inDalian und Haikou in China geplant. Weitere Informationen finden Siehier (http://www.hardrockhotels.com).Über MandukaSeit mehr als 20 Jahren hat sich Manduka einen Namen als weltweitangesehene Yoga-Marke gemacht. Manduka ist für seine legendärePRO-Matte bekannt und designt Yoga-Matten, Tücher, Taschen, Equipmentsowie Fitnessbekleidung für Männer und Frauen. Von Yogis entworfenund Lehrern auf der ganzen Welt geschätzt, werden sorgsam ausgewählteund nachhaltige Materialien mit durchdachtem Design kombiniert, uminnovative Produkte zu kreieren, die es einer Gemeinschaft von mehrals 4.000 Yogastudios, über 700 Yoga-Botschaftern und mehr als 2Millionen Kunden weltweit ermöglichen, ihre Praxis zu vertiefen.Weitere Informationen zu Manduka unter www.Manduka.com.