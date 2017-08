Hard Rock International bringt, in Zusammenarbeit mit dem Spieleentwickler Ilyon Dynamics, das offizielle Hard Rock Handyspiel im App Store und auf Google Play heraus

Orlando, Florida (ots/PRNewswire) -Das einzigartige Handyspiel fängt das Wesen der HardRock-"Erfahrung" ein und bringt sie direkt über Mobilgeräte zuMilliarden von Nutzern weltweit.Hard Rock International (http://www.hardrock.com) gab heutezusammen mit dem Mobilespielentwickler Ilyon Dynamics(http://www.ilyon.net/) die Veröffentlichung des HardRock-Puzzle-Match-Spiels bekannt. Gemeinsam erschufen Hard Rock undIlyon ein magisches Spiel, das modernste und gleichzeitigwunderschöne Kunst, tolle Musik und ein fesselndes Gameplaykombiniert. Das Spiel steht ab heute zum Herunterladen im App Store (https://itunes.apple.com/app/hard-rock-puzzle-match/id1263122069?ls=1&mt=8) und auf Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hardrock.puzzlematch) zur Verfügung.Mit dem Hard Rock Puzzle Match können sich Spieler ihren eigenenWeg durch herausfordernde Levels und Puzzles bahnen, um ihre HardRock-Souvenirsammlung zu vervollständigen, während sie gleichzeitigberühmte Hard Rock-Wahrzeichen und Standorte von London bis LasVegas, New Delhi und Barcelona erkunden können. Jede Stadt verfügtüber einen speziellen Kartensatz, der vervollständigt werden muss undim Verlauf des Spiels haben Spieler die Möglichkeit, über jedenStandort etwas zu lernen."Wir suchen ständig nach Möglichkeiten zur Verbesserung undVertiefung der Markenzugehörigkeit unter den Millionen loyaler Fansvon Hard Rock weltweit und wir freuen uns, ihnen dieses neue Spiel zupräsentieren. Das gibt uns auch die Möglichkeit, die Online- undOffline-Erfahrungen, die die Marke Hard Rock bietet, zu vereinen",sagte Kresimir Spajic, Senior Vice President von Online Gaming beiHard Rock. "Die Kooperation mit Ilyon war eine beeindruckendeErfahrung, da das Team in der Lage war, den Geist und dieEinzigartigkeit unserer Marke einzufangen und die Hard Rock-Erfahrungzu Menschen in aller Welt zu bringen."International anerkannt als erstklassige Marke für Restaurants undBewirtung, betreibt Hard Rock Cafés, Hotels und Casinos weltweit, diejährlich von mehr als 79 Millionen Gästen besucht werden. Das ersteCafé wurde in London, England, eröffnet und von dort aus verbreitetesich die Marke in große Städte, einschließlich New York, Los Angeles,Chicago, Paris, Sydney und Tokio und an exotische Orte wie KualaLumpur, Dubai und Malta. Jeder Standort der Marke bietet Souvenirsaus der umfangreichen Hard Rock-Sammlung, die weltweit zu den größtenihrer Art gehört."Obwohl wir viele verschiedene Arten von Spielen entwickelt undauf den Markt gebracht haben, waren die Zusammenarbeit und dasVerfahren der Spielentwicklung eine ganz besondere Möglichkeit fürunser Team", sagte Yonatan Erez, CEO von Ilyon. "Wir habenunglaublich hart gearbeitet, um alles, was Hard Rock so einzigartigwerden lässt, auf den kleinen Bildschirm zu bringen, und wir freuenuns ein Spiel bereitzustellen, das wir einfach für eine unglaublicheErfahrung für die loyalen Hard Rock-Fans auf dem gesamten Planetenhalten.Über Hard Rock InternationalMit Standorten in 74 Ländern, einschließlich 178 Cafés, 24 Hotelsund 10 Casinos ist Hard Rock International (HRI) eines der weltweitanerkanntesten Unternehmen. Beginnend mit einer Gitarre von EricClapton sammelte Hard Rock die großartigste Sammlung vonMusik-Souveniren der Welt, die in den Standorten ausgestellt werden.Hard Rock ist auch für sein Mode- und Musik-Merchandise bekannt,welches gesammelt werden kann, ebenso für HardRock-Live-Veranstaltungsorte und eine preisgekrönte Internetseite.HRI ist im Besitz des weltweiten Markenzeichens für alle HardRock-Marken. Das Unternehmen besitzt und betreibt Cafés in ikonischenStädten wie London, New York, San Francisco, Sydney und Dubai, undagiert auch als Franchise-Geber. HRI besitzt, lizenziert und/oderverwaltet auch Hotel-/Casino-Immobilien weltweit. Zu den Standortengehören die beiden erfolgreichsten Hotel- und Casino-Immobilien desUnternehmens in Tampa und Hollywood, Fl, die beide im Besitz desHRI-Tochterunternehmens The Seminole Tribe of Florida sind und vondieser betrieben werden. Zu weiteren aufregenden Standorten gehörenBali, Chicago, Cancun, Ibiza, Las Vegas und San Diego. Kommende HardRock Cafe-Standorte umfassen Phnom Penh, Kairo, Kapstadt und Chengdu.Neue Hard Rock-Hotel, -Casino- oder Hotelcasino-Projekte beinhaltenAtlanta, Atlantic City, Berlin, Budapest, London, Los Cabos, dieMalediven, New York City, Davos, Ottawa, Dalian und Haikou in China.Weitere Informationen zu Hard Rock International finden Sie unterwww.hardrock.com .Über Ilyon DynamicsIlyon Dynamics ist einer der weltweit am schnellsten wachsendenMobilespielentwickler mit Sitz in Israel mit mehr als 50Free-to-play-Titeln und mehr als Hundert-Millionen Downloads. DasUnternehmen wurde im Jahre 2013 von vier Technik-Unternehmern mitstarkem Fokus und einem Erfolgsrezept gegründet, um mobileSpielstunden auf ein völlig neues Niveau anzuheben. Getreu unsererVision, ein führender Mobilespielentwickler zu werden, und auf denSpuren der Erfolge unserer aktuellen Casual-Spiele freuen wir uns,darauf ein aufregendste und fesselndste Spielerlebnis für unsereNutzer weltweit zu erschaffen. Und wir arbeiten beständig daran,weitere lustige Spiele zu unserem Pool hinzuzufügen. WeitereInformationen finden Sie unter www.ilyon.netPressekontakt:Matthew KriegerGKPR für Ilyonmatthew@gkpr.comOriginal-Content von: Hard Rock International and Ilyon Dynamics, übermittelt durch news aktuell