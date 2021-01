Harbin nutzt Eis und Schnee für Tourismuswachstum

Harbin, China (ots/PRNewswire) - Die 33. Harbin Sun Island International Snow Sculpture Art Exposition wurde kürzlich in Harbin, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang, eröffnet. Fast 100 Eisskulpturen und eine Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten wie Eisrutschen bieten den Besuchern eine unvergessliche Begegnung mit Kunst und Natur.In den letzten Jahren hat Harbin, das auch die Eisstadt genannt wird, seine einzigartigen "gefrierenden" Ressourcen für die Entwicklung genutzt und ein blühendes Wachstum der Eis- und Schneewirtschaft erlebt. Die Statistik zeigte, dass während der jüngsten dreitägigen Neujahrsferien die 11 wichtigsten Touristenattraktionen der Stadt 530.000 Touristenbesuche verzeichneten.Die Provinz Heilongjiang rühmt sich einer Schneesaison von bis zu einem halben Jahr. Dank der außergewöhnlichen klimatischen Bedingungen finden in Harbin viele international anerkannte Eis- und Schnee-Veranstaltungen statt, wie das Harbin International Ice and Snow Festival und die Harbin Sun Island International Snow Sculpture Art Exposition. Es beherbergt auch führende Wintersportorte wie Yabuli Skiing Town, China Snow Town und Beiji (North Pole) Village. Das Internationale Eis- und Schneefestival in Harbin hat sich zu einem der vier großen Eis- und Schnee-Events weltweit entwickelt. Die Harbin Sun Island International Snow Sculpture Art Exposition ist die größte und am meisten besuchte Eisskulpturen-Ausstellung in China.International wird allgemein davon ausgegangen, dass eine Volkswirtschaft in der Lage ist, die Entwicklung der Eis- und Schnee-Industrie zu unterstützen, wenn ihr Pro-Kopf-BIP über 8.000 US-Dollar liegt. Eis- und Schneesport gelten daher als "aristokratische Spiele". China mag im professionellen Wintersport hinter den entwickelten Ländern zurückbleiben, aber das Land hat seit langem eine solide Fanbasis für Eis- und Schneesport in Harbin. Als Matrix der chinesischen Eislaternenkunst, der Schneeskulptur und der Eis- und Schneekultur veranstaltete Harbin Anfang 1963 das erste Eislaternenfest in China. Hier fand 1985 das Harbin International Ice and Snow Festival statt, das erste seiner Art in China.Darüber hinaus wurden in Harbin auch viele professionelle Wintersportveranstaltungen abgehalten. Darunter sind die dritten Asiatischen Winterspiele 1996, die Winteruniversiade in Harbin 2009, der FIS Snowboard Half-Pipe World Cup, die Weltmeisterschaften im Snowboarden 2016 und fünf Nationale Winterspiele.Ein Bericht über die Entwicklung des Eis- und Schneetourismus in China aus dem Jahr 2021, der von der Chinesischen Tourismus-Akademie herausgegeben wurde, schätzt, dass die Eis- und Schneedestinationen in der Saison 2020-21 230 Millionen Touristenbesuche anziehen und einen Gesamtumsatz von mehr als 390 Milliarden Yuan (60 Milliarden US-Dollar) verzeichnen werden, da die Nachfrage der Touristen und die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen touristischen Produkten und Dienstleistungen gegeben sind.Angesichts seiner Vorteile bei der Entwicklung des Eis- und Schneetourismus hat sich Harbin das Ziel gesetzt, sich zu einem führenden Reiseziel für Wintersportler zu entwickeln. Wang Zhaoli, Parteichef der Stadt, sagte, dass Harbin in den nächsten fünf Jahren das Potenzial seiner Eis- und Schneeressourcen ausschöpfen, die Zusammenarbeit ausbauen und eine höherwertige Eis- und Schneewirtschaft fördern wird.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1420592/video.mp4Pressekontakt:Liyan Bian+86-15663801999Original-Content von: Information Office of the Municipal Government of Harbin, übermittelt durch news aktuell