Harbin ZhongFei New: War die Aufregung umsonst?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Harbin ZhongFei New unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Aluminium". Die Harbin ZhongFei New-Aktie notierte am 24.07.2018 mit 14,56 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Harbin ZhongFei New entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,08 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Harbin ZhongFei New damit 36,47 Prozent unter dem Durchschnitt (4,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metals & Mining" beträgt 4,53 Prozent. Harbin ZhongFei New liegt aktuell 36,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

Weiterlesen...