Harbin Pharmaceutical: Da muss man staunen!

Per 28.02.2020, 23:38 Uhr wird für die Aktie Harbin Pharmaceutical am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 4.56 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Arzneimittel".

Unsere Analysten haben Harbin Pharmaceutical nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Harbin Pharmaceutical beträgt das aktuelle KGV 104,44. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Harbin Pharmaceutical ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Harbin Pharmaceutical erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 10,34 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um -6,67 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +17,01 Prozent im Branchenvergleich für Harbin Pharmaceutical bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,54 Prozent im letzten Jahr. Harbin Pharmaceutical lag 16,87 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Harbin Pharmaceutical liegt mit einer Dividendenrendite von 10,64 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Arzneimittel"-Branche hat einen Wert von 1,55, wodurch sich eine Differenz von +9,09 Prozent zur Harbin Pharmaceutical-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.