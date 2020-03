Harbin Churin JointstockLohnt sich das wirklich, ?

Weitere Suchergebnisse zu "TLG Immobilien":

Für die Aktie Harbin Churin Jointstock stehen per 02.03.2020, 21:47 Uhr 1.19 CNH an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Harbin Churin Jointstock zählt zum Segment "Kaufhäuser".

Unser Analystenteam hat Harbin Churin Jointstock auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Harbin Churin Jointstock. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Harbin Churin Jointstock mit einer Rendite von -80,03 Prozent mehr als 61 Prozent darunter. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -19,51 Prozent. Auch hier liegt Harbin Churin Jointstock mit 60,52 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Harbin Churin Jointstock-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,5 CNH mit dem aktuellen Kurs (1,15 CNH), ergibt sich eine Abweichung von -23,33 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (1,39 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,27 Prozent), somit erhält die Harbin Churin Jointstock-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.