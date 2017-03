Harbarth/Winkelmeier-Becker: Wohnungseinbruchsdiebstahl wird auf Druck der Union künftig als Verbrechen bestraft

Berlin (ots) - Neue Ermittlungsbefugnisse erleichtern AufklärungDer Koalitionsausschuss hat sich darüber geeinigt, dass derEinbruch in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung mit einerMindeststrafe von einem Jahr bestraft werden soll. Damit wird die Tatzu einem Verbrechen. Der minder schwere Fall wird abgeschafft. Beiden Ermittlungsmaßnahmen wird insbesondere auch die Speicherung vonTelekommunikationsdaten ermöglicht. Hierzu erklären derstellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion StephanHarbarth und die rechtspolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Elisabeth Winkelmeier-Becker:Stephan Harbarth: "Das Ergebnis des Koalitionsausschusses zeigt,dass die Union die Sorgen der Menschen ernst nimmt. Denn alle dreiMinuten ereignet sich ein Einbruch in Deutschland.Wohnungseinbrüche führen nicht nur zu materiellen Schäden, sonderntraumatisieren die Opfer zutiefst. Sie fühlen sich in den eigenenvier Wänden nicht mehr sicher. Sie haben Angst. Indem wir denEinbruch in eine Privatwohnung künftig mit einem Jahr Mindeststrafeahnden, setzen wir ein klares Zeichen für mehr Sicherheit und Schutzdes Eigentums. Künftig muss Anklage erhoben werden und eineEinstellung wegen Geringfügigkeit kommt nicht mehr in Betracht."Elisabeth Winkelmeier-Becker: "Höhere Strafen alleine reichennicht. Daher haben wir es geschafft, den Koalitionspartner zuüberzeugen, dass unsere Polizei auch mehr Ermittlungsbefugnissebraucht. Künftig ist es auch beim Wohnungseinbruchsdiebstahl möglich,auf die Telekommunikationsdaten zuzugreifen. Bislang gilt dies nurbeim schweren bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Häufig istaber zu Beginn der Ermittlungen nicht bekannt, ob es sich um eineneinfachen oder einen bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahlhandelt. Nur, wenn wir die Einbrecherbanden auch fassen, können wirdie Täter zur Rechenschaft ziehen und künftige Taten verhindern. DieMenschen müssen sich wieder sicher fühlen können, das ist unser Zielund dafür sind wir einen guten Schritt vorangekommen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell