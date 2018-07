Harbarth/Winkelmeier-Becker: BGH-Grundsatzentscheidung zur Vererbbarkeit des digitalen Nachlasses zu begrüßen

Berlin (ots) - Erben haben Zugriff auf Facebook-Konto wie aufBriefe oder andere Schriftstücke von VerstorbenenDer Bundesgerichtshof (BGH) hat am heutigen Donnerstag zu derFrage entschieden, ob Eltern das Recht haben, auf denFacebook-Account ihres verstorbenen Kindes zuzugreifen. Hierzuerklärten der stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Stephan Harbarth und die rechtspolitischeSprecherin Elisabeth Winkelmeier-Becker:"Mit seinem heutigen Urteil zur rechtlichen Bewertung desdigitalen Nachlasses hat der Bundesgerichtshof eine grundlegendeRichtungsentscheidung getroffen. Wir begrüßen das heutige Urteil derKarlsruher Richter. Es macht deutlich, dass Maßstäbe undWertentscheidungen, die wir im Erbrecht für analoge Fallgestaltungengetroffen haben, auch für Gegenstände des digitalen Erbes gelten.Dabei teilen wir den Ansatz des III. Zivilsenats. FürWertentscheidungen im digitalen Kontext ist es richtig, zunächsteinen Vergleich zur analogen Welt zu ziehen. Auch dort ist es demErben im Wege der Gesamtrechtsnachfolge nach § 1922 Abs. 1 BGB nichtverwehrt, etwa Tagebücher und Briefwechsel des Erblassers mit Dritteneinzusehen. Es ist zu begrüßen, dass der BGH die Geltung diesesGrundsatzes auch für den digitalen Nachlass klarstellt. Eineentsprechende Herangehensweise an die rechtliche Bewertung undEinordnung digitaler Sachverhalte ist aus unserer Sicht auch inübrigen Feldern der Plattformregulierung wünschenswert.Der BGH hatte mit seiner Entscheidung ein Problem zu bewerten, dasauch in der Politik diskutiert wird. Ein entsprechenderHandlungsauftrag zur rechtssicheren gesetzlichen Regelung derVererbbarkeit digitalen Eigentums ist Bestandteil desKoalitionsvertrags. Als Gesetzgeber werden wir nun zu prüfen haben,ob im Lichte der heutigen BGH-Entscheidung weiterer gesetzgeberischerHandlungsbedarf besteht. Wir erwarten, dass sich auch das BMJV dieserPrüfung annimmt. Für legislative Klarstellungen spricht der Umstand,dass die digitale Lebenswirklichkeit absehbar eine Vielzahl ähnlichgrundsätzlicher Fragen aufwerfen wird. Daher ist auch der Gesetzgeberaufgerufen, ein möglichst hohes Maß an Rechtssicherheit in derdigitalen Lebenswirklichkeit zu gewährleisten.Wir alle hinterlassen digitale Spuren im Netz. Gerade für diejüngeren Generationen wird der digitale Nachlass von erheblicherBedeutung sein, wenn es um die Regelung erbrechtlicher Fragen geht.Die Entscheidung des BGH macht zugleich deutlich, dass der Einzelneim digitalen Zeitalter auch mit Blick auf den Todesfall seine Datenaufmerksam verwalten muss. Hier wird insgesamt ein Bewusstseinswandelerfolgen. Entsprechende rechtspolitische Grundsatzentscheidungen wieder heutige Richterspruch sind daher ein Schritt in die richtigeRichtung."Hintergrund:Die am heutigen Donnerstag ergangene Entscheidung desBundesgerichtshofs (Az. III ZR 183/17) wurde weit über dieIT-interessierten Kreise hinaus mit Spannung erwartet. Schließlichwurde vom BGH eine grundlegende Entscheidung zum Verhältnis desFernmeldegeheimnisses und erbrechtlichen Ansprüchen Hinterbliebenererwartet. Im zu Grunde liegenden Fall hatte es Facebook der Mutterverboten, auf den im sog. Gedenkmodus befindlichen Account ihrerverstorbenen Tochter zuzugreifen. Während das Berliner Landgerichtzunächst der Mutter Recht gab, hob das Kammergericht dieseEntscheidung in zweiter Instanz auf. Der Bundesgerichtshof hat nunentschieden, dass die erbrechtlichen Ansprüche der Hinterbliebenenauch den Zugriff auf das Facebook-Konto der verstorbenen Tochterumfassen. Das Urteil liegt noch nicht im Volltext vor.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell