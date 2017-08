Harbarth/Weiss: Beschlüsse von Paris sind wichtiger Schritt zur Bekämpfung der illegalen Migration auf der Mittelmeerroute

Berlin (ots) - Den Schleppern muss das Handwerk gelegt werdenAm gestrigen Montag haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel undFrankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron mit insgesamt fünfeuropäischen und afrikanischen Regierungschefs in Paris zu einemMigrationsgipfel getroffen und eine Reihe von Maßnahmen zurBekämpfung der illegalen Migration auf der Mittelmeerroutebeschlossen. Dazu erklären die stellvertretenden Vorsitzenden derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Stephan Harbarth und Sabine Weiss:Stephan Harbarth:"Die Beschlüsse von Paris sind ein wichtiger Schritt zurBekämpfung der illegalen Migration auf der Mittelmeerroute. UnserZiel muss es sein, den Schleusern das Handwerk zu legen und dasSterben im Mittelmeer zu beenden. Die Beschlüsse fassen eine Reihevon Maßnahmen ins Auge, um gemeinsam mit Libyen den Schutz dereuropäischen Außengrenzen zu verbessern. Sie sind darüber hinausdarauf gerichtet, die Migrationsbewegungen bereits in Afrika zusteuern, bevor sie Libyen erreichen. Hierin liegt ihr besondererWert. die Bundeskanzlerin hat betont, dass eine Umsiedlung von Afrikanach Europa nur dann in Frage kommen kann, wenn die illegaleMigration über die Mittelmeerroute verlässlich gestoppt ist. Dies istvon entscheidender Bedeutung. Anderenfalls würden wir ein falschesSignal senden."Sabine Weiss:"Die deutsche und die europäische Entwicklungspolitik haben eineganz zentrale Rolle bei der Bewältigung der illegalenMigrationsströme und der Bekämpfung ihrer Ursachen. DieEntwicklungszusammenarbeit muss sich noch stärker als bisher draufkonzentrieren, Ausbildungsstrukturen und Beschäftigungsmöglichkeitenfür die junge wachsende Bevölkerung aufzubauen und zu unterstützen.Genau dies sieht der "Marshall-Plan" von Bundesminister Müller mitAfrika vor. Nur so erhalten die Menschen eine langfristigeLebensperspektive für sich und ihre Familien in ihrer Heimat undmüssen nicht den gefährlichen Weg nach Europa wagen. Dieser Ansatzgilt auch in den Transitländern im Sahel: Wer vernünftigeEinkommensmöglichkeiten hat, braucht sich nicht im Schleppergeschäftzu engagieren. Schließlich kann Entwicklungspolitik durch gezielteFörderung dabei helfen, dass Rückkehrer in ihre Heimat wieder Fußfassen können. Solche Maßnahmen erleichtern die Entscheidung zurfreiwilligen Rückkehr und mindern die Sorge, zu Hause als gescheitertzu gelten."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell