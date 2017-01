Harbarth: Vorstoß des Innenministers ist mutiger und wichtiger Anstoß für notwendige Debatte

Berlin (ots) - Sicherheitsarchitektur in Deutschland ohne TabusdiskutierenIn einem Namensbeitrag für die Ausgabe der Frankfurter AllgemeinenZeitung vom heutigen Dienstag hat Bundesinnenminister Thomas deMaizière Vorschläge für eine "Neuordnung der Sicherheitsarchitekturenin Deutschland" unterbreitet. Dazu erklärt der stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag StephanHarbarth:"Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat eine ganze Reihe vonkonkreten Vorschlägen zur Stärkung der inneren Sicherheitunterbreitet, die wir zeitnah umsetzen sollten. Er hat außerdemperspektivische Denkanstöße für eine Steuerungskompetenz des Bundes"über alle Sicherheitsbehörden" formuliert. Wir sollten dieseÜberlegungen sachlich diskutieren und nicht reflexhaft zurückweisen.Dafür ist die Sicherheitslage zu ernst.Die Vorschläge des Bundesinnenministers richten sich nicht gegendie Länder. Gerade dort, wo die Union in der Verantwortung steht,wird herausragende Arbeit für die innere Sicherheit gemacht.Gleichwohl sollten wir ohne Tabus über mögliche gesamtstaatlicheVerbesserungen nachdenken. Es gibt gute Gründe für eine stärkereZentralisierung bestimmter Befugnisse beim Bund.In Zeiten wachsender Bedrohung müssen wir selbstverständlichdarüber sprechen, ob wir an bestimmten Punkten unsere Kräfte stärkerkonzentrieren müssen, um dieser neuen Bedrohung gerecht zu werden. Esgehört zu den Aufgaben eines Bundesinnenministers, solcheDiskussionen anzustoßen. Er wäre ein schlechter Innenminister, wenner dazu nicht den Mut hätte."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell