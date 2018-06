Harbarth: Verwaltungsvereinbarungen sind wichtiger Schritt zur Verhinderung der Binnenmigration

Berlin (ots) - Dublin-System wird durch Verhandlungserfolg derBundeskanzlerin gestärktBundeskanzlerin Angela Merkel hat am Rande des Europäischen Ratsmit zahlreichen EU-Staaten eine grundsätzliche Übereinkunft zurBeschleunigung von Rücküberstellungen erzielen können. Dazu erklärtder stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Stephan Harbarth:"Der Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen wäre einentscheidender Schritt zur Verhinderung der EU-Binnenmigration undein großer Erfolg der Kanzlerin. Rücküberstellungen machenunmissverständlich klar, dass kein Asylsuchender sich das EU-Landaussuchen kann, in dem er seinen Antrag stellt. Mit solchenVerwaltungsvereinbarungen kann auf der Grundlage von europäischenAbsprachen erreicht werden, was ansonsten nur durch nationaleZurückweisungen im Rahmen breit angelegter Grenzkontrollen möglichwäre: der Stopp der Binnenmigration.Gegenüber Zurückweisungen haben beschleunigte Rücküberstellungenauch einen entscheidenden Vorteil: Mit ihnen werden nicht nur die ander österreichischen Grenze aufgegriffenen, sondern alle Dublin-Fälleerfasst. Deutschland ist bislang mit der unbefriedigenden Situationkonfrontiert, dass nur ein kleiner Teil von Asylsuchenden in den fürsie zuständigen EU-Staat überstellt werden kann. So standen im Jahr2017 rund 64.000 deutschen Übernahmeersuchen und rund 47.000Zustimmungen durch den betreffenden EU-Mitgliedsstaat nur etwa 7.000erfolgreiche Überstellungen gegenüber."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell