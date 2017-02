Berlin (ots) - Vorwürfe gegen Union sind haltlosSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wirft der Union vor, sie seiverantwortlich für die schlechte Sicherheitslage und habe durch ihreneoliberale Politik die Sicherheitsorgane ausgeblutet. Hierzu erklärtder stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-BundestagsfraktionStephan Harbarth:"Die Vorwürfe von Herrn Schulz sind haltlos und zeigen, dass HerrnSchulz auch beim Thema der inneren Sicherheit die nötige Sachkenntnisfehlt, und er stattdessen lieber mit "Fake news" arbeitet.Die Union hat eine beispiellose Zunahme beim Personal vonBundespolizei, Bundeskriminalamt und Sicherheitsbehörden des Bundesdurchgesetzt: Bis 2020 wird es insgesamt 10.000 neue Stellen geben.Auch im Bundeshaushalt 2017 ist die innere Sicherheit einSchwerpunkt. Mit 4,3 Milliarden Euro haben wir die jährlichenAusgaben für die innere Sicherheit seit 2006 (2,2 Milliarden Euro)fast verdoppelt und so über die Jahre einen kontinuierlichen Anstiegfür diesen wichtigen Bereich sichergestellt.Wo das eigentliche Problem liegt, zeigen die Statistiken zurPolizeidichte in den Bundesländern: Die mehrheitlich SPD-geführtenFlächenländer liegen hinten. Das SPD-regierte Rheinland-Pfalz bildetmit 224 pro 100.000 Einwohner das Schlusslicht. Rechnet man dieVerwaltungsbeamten aus der Statistik heraus und betrachtet nur dieVollzugsbeamten, nimmt das SPD-regierte Nordrhein-Westfalen denletzten Platz ein, d.h. das bevölkerungsreichste Bundesland hat dieniedrigste Polizeidichte. So wird Sicherheit in SPD-regierten Ländernkaputt gespart."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell