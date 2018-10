Harbarth: Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung schaffen guten Rahmen für Gesetzgebungsverfahren

Berlin (ots) - Asyl und Migration bleiben getrennt; Einwanderungin unser Sozialsystem wird klare Absage erteiltAm heutigen Dienstag hat das Kabinett den Beschluss "Eckpunkte zurFachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten" gefasst. Hierzu erklärt derstellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Stephan Harbarth:"Mit dem heutigen Kabinettsbeschluss ist ein guter Rahmen für dasGesetzgebungsverfahren geschaffen worden, den es nun auszugestaltengilt. Die Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung entwickeln unserbestehendes System fort, dem Bürokratiemonster 'Punktemodell' wirdendgültig eine Absage erteilt.Aus Sicht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist entscheidend, dasseine Zuwanderung in unsere sozialen Sicherungssysteme durchentsprechende Vorkehrungen ausgeschlossen wurde und dass es bei einerklaren Trennung zwischen Asyl und Migration bleibt. Dem entsprechendwird es auch keine Stichtagsregelung geben. Eine Vermischung von Asylund Migration wäre ein starker Anreiz für einen missbräuchlichenAsylantrag in Deutschland. Das aber wäre das Gegenteil von dem, wasCDU und CSU erreichen wollen. Wir wollen Zuwanderung nicht dem Zufallüberlassen, sondern entlang unserer wirtschaftlichen Interessensteuern und begrenzen.Bei dem nun anstehenden Prozess wird es vor allem auch daraufankommen, die Verwaltungsverfahren zu straffen, heute noch weitverstreute Kompetenzen zu bündeln und im In- und Ausland fürWirtschaft und Fachkräfte zentrale Anlaufstellen zu schaffen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell