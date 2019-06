Mainz (ots) -Automatische Türöffner, ein natürlicher Superdünger,wohltemperierte Wandheizungen und widerstandsfähiger Beton: DieseDinge klingen wie Entdeckungen aus heutiger Zeit, tatsächlich hat essie aber schon vor Jahrhunderten gegeben. Prof. Harald Lesch begibtsich in der zweiteiligen "Terra X"-Dokumentation "Verlorenes Wissen"am Sonntag, 30. Juni 2019, und am Sonntag, 7. Juli 2019, jeweils19.30 Uhr, auf die Suche nach Wissen, das in Vergessenheit geratenist. In der ZDFmediathek sind beide Filme schon ab Donnerstag, 27.Juni 2019, unter terra-x.zdf.de abrufbar.Die erste Folge "Sonnenpillen und der Superbeton der Antike" amSonntag, 30. Juni 2019, 19.30 Uhr, führt das "Terra X"-Team insAmazonasgebiet. In der Gegend rund um Manaus entdeckten Bodenkundlereine für die Gegend untypische, weil sehr fruchtbare schwarze Erde.Wie ist diese "Terra Preta" entstanden? Die Ureinwohner scheinen einRezept gehabt zu haben, um die unfruchtbare Erde fruchtbar zu machen.Auch die Maya hatten Wissen, das wir aus heutiger Sicht als modernbezeichnen würden. Vermutlich verwendeten sie den sogenanntenGoldtüpfelfarn, um Entzündungen wie Sonnenbrand zu behandeln. DieseEntdeckung könnte den heutigen Sonnenschutz revolutionieren undherkömmliche Sonnencreme ersetzen - in Form einer Pille. Die Römerwiederum verwendeten vulkanisches Glas, das sogenannte "Pozzolane",um einen sehr widerstandsfähigen Baustoff herzustellen. Und mit der"Hypokausten-Heizung" erfanden sie die erste Flächenheizung derGeschichte. Überhaupt explodierte das Know-how in der Antikeförmlich. Einer der Gelehrten dieser Zeit war Heron. Neben einemmechanischen Türöffner erfand der griechische Mathematiker undIngenieur den ersten Prototypen einer Dampfmaschine, den"Heronsball".Das Mittelalter gilt als dunkle Epoche, in der nur wenig neuesWissen generiert wurde. In der zweiten Folge von "Verlorenes Wissen","Glastränen und die Heilsalben des Mittelalters", am Sonntag, 7. Juli2019, 19.30 Uhr, tritt Moderator Harald Lesch den Gegenbeweis an.Seine Suche nach verkannten Genies führt ihn bis ins 20. Jahrhundert.Über die ZDFmediathek hinaus ist der erste Teil von "VerlorenesWissen" zudem ab Sonntag, 30. Juni 2019, auf dem YouTube-Kanal "TerraX Natur & Geschichte" https://youtube.com/c/terra-x zu sehen. Zumzweiten Teil gibt es auch ein Webvideo, das am Samstag, 6. Juli 2019,in der ZDFmediathek und am Sonntag, 7. Juli 2019, auf demYouTube-Kanal veröffentlicht wird.Alle Filme in der ZDFmediathek und bei YouTube sind zum Embeddingmit Verweis auf "Terra X" für alle Interessierten freigegeben.Weitere Informationen: https://ly.zdf.de/Lai/Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-verlorenes-wissen/"Terra X" in der ZDFmediathek: terra-x.zdf.de"Terra X" bei YouTube: https://ly.zdf.de/tl1/"Terra X" bei Facebook: https://facebook.com/ZDFterraX"Terra X" bei Instagram: https://instagram.com/terraX/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell