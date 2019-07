Hamburg / Stuttgart (ots) -Alle Tiere leiden gleich: Heute hat PETA im Rahmen einerPressekonferenz in Hamburg gemeinsam mit Harald Glööckler das neueMotiv mit dem Slogan "Wir sind alle Tiere" enthüllt. Der Designerunterstützt die Tierschutzorganisation seit rund 15 Jahren und sorgteschon in der Vergangenheit mit unkonventionellen Motiven fürAufsehen. Für die aktuelle Kampagne präsentiert er sich nun halb alsMensch, halb als Tier, um anlässlich PETA Deutschlands 25-jährigenJubiläums daran zu erinnern, dass alle Tiere gleich leiden."Der Hauptgedanke hinter diesem Motiv ist, dass wir alle Lebewesensind und man eigentlich nicht das Recht hat, zu differenzieren. Wirkönnen nicht sagen, dass der Mensch die Krönung der Schöpfung ist undHunde schützenswert, aber Schweine wiederum zum Essen da sind. Wergibt uns das Recht, zu bestimmen, wer lebenswert ist und wer nicht?",so Harald Glööckler.Harald Glööckler - extravagantes Engagement für TiereDer erfolgreiche Modedesigner, Maler und Skulpteur ist bekanntdafür, Missstände konkret anzusprechen. Harald Glööckler lebtfleischfrei, engagiert sich bereits seit mehr als einem Jahrzehnt fürPETA und sorgte unter anderem mit Kampagnen gegen Pelz für Aufsehen.Neben Tierrechten macht er sich zudem für Menschenrechte undNaturschutz stark. Der Designer setzt auf Extravaganz, die sich auchin seiner unverwechselbaren Luxusmarke "POMPÖÖS" widerspiegelt, fürdie er ausschließlich pelzfreie Kollektionen entwirft.Ungleichbehandlung von Tieren aufgrund ihres Nutzens für denMenschenMit dem Motiv ruft PETA in Erinnerung, dass auch der Mensch einTier ist und Rinder oder Schweine ebenso Angst, Schmerzen und Freudeempfinden und leben möchten. Doch noch immer wird unter anderemwillkürlich zwischen sogenannten Haustieren und den zur Ausbeutungfreigegebenen "Nutztieren" unterschieden. Diese Denkweise istbezeichnend für die Logik des Speziesismus, der Geschöpfe aufgrundihrer Artzugehörigkeit diskriminiert. Während jährlich Millionensogenannte Nutztiere auf den Tellern landen, wäre eine Katze in derPfanne für die meisten Menschen ein Grund, die Polizei zu rufen. PETAund Harald Glööckler möchten die Menschen mit dem neuen Motiv daranerinnern, dass Gewalt falsch ist - unabhängig davon, wer die Opfersind.800 Millionen getötete Lebewesen pro Jahr - wie tierlieb sind wirwirklich?PETA weist darauf hin, dass viele Menschen hinter Fleisch undanderen Produkten tierischer Herkunft nicht das getötete Lebewesensehen. Doch allein in Deutschland werden jährlich 800 MillionenLandlebewesen wegen ihres Fleisches in enge Ställe eingepfercht,enthornt, die Schwänze abgeschnitten und männliche Tiere ohneBetäubung kastriert. Im Schlachthof wird ihnen die Kehledurchgeschnitten - teils nur mit unzureichender Betäubung, sodass sielangsam und qualvoll ausbluten. Ganz gleich, ob "Bio" oderkonventionelle Haltung: 100 Prozent der Tiere werden, lange bevor sieihre natürliche Lebenserwartung erreichen, getötet.PETAs Motto lautet: Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnenexperimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten oderwir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Die Organisation setztsich gegen Speziesismus ein - eine Weltanschauung, die den Menschenals allen anderen Lebewesen überlegen einstuft.Das Kampagnen-Motiv und weitere Bilder von der Pressekonferenz findenSie hier:http://ots.de/hQBIIkhttp://ots.de/9HW6ycWeitere Informationen:http://www.PETA.de/Harald-Gloeoecklerhttp://www.PETA.de/Haraldglooecklerhttp://www.Veganstart.dePressekontakt:Carolin von Schmude, +49 711 860591-528, CarolinVS@peta.deOriginal-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell