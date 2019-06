Happy Plugs stellt True Wireless mit Air 1 vor

Kein Kabel - Keine SorgenStockholm (ots/PRNewswire) - Happy Plugs®, globaler Marktführer inder Modetechnologie, der sich auf die Herstellung vonUnterhaltungselektronik-Accessoires konzentriert, gab heute stolz dieMarkteinführung von Air 1, der dritten Generation von True Wireless(89 USD / 89 EUR), bekannt.Die neue Generation kombiniert Design und Klangqualität mit einerzuverlässigen Bluetooth 5.0-Verbindung mit bis zu 14 Stunden Playtimeim unverwechselbaren zeitgenössischen Design der Marke. Wie seineVorgänger YEVO Labs 1 und YEVO Air ermöglicht Happy Plugs Air 1demHörer völlige Freiheit ohne Kabel.Jedes Paar Happy Plugs Air 1 ist in vier Grundfarben (Gold,Rotgold, Schwarz und Weiß) in einem eleganten und ultraleichten Lade-und Aufbewahrungsbehälter erhältlich, ganz im Sinne der Modetechnikund dem Design von Happy Plugs."Design und Leistung ist das Herzstück unseres Ethos", so AndreasVural, Gründer von Happy Plugs. "Sie sind genauso wichtig wie diefortschrittliche Technologie, die in unseren Produkten integriertist. Wir haben so viel von unseren beiden Vorgängergenerationengelernt. Und mit dieser Fortsetzung, einem neuen Kapitel, haben wirddie Erfahrung und das Know-how perfektioniert und damit die Art undWeise geändert, wie unsere jugendliche Verbraucherbasis in den Genussihrer Musik kommt und dabei gleichzeitig ein Design und einen Stilannimmt, der in ihren Alltag passt."Ganz gleich, ob unterwegs, im Flugzeug oder im Fitnessstudio,Happy Plugs Air 1 ist so konzipiert, dass es für stundenlanges Hörenbequem im Ohr sitzt. Die Ohrhörer werden mit zusätzlichenSilikonhüllen für einen sicheren Sitz und perfekte Abdichtunggeliefert und sorgen so für ein optimales Klangerlebnis.Die Ohrhörer sind zudem schweiß- und spritzwasserfest und damitproblemlos bei Regen oder einem intensiven Workout. Die Ohrhörerwurden speziell für ein sorgenfreies Hörerlebnis mit einerAkkulaufzeit von einem ganzen Tag konzipiert. Happy Plugs Air 1bietet bis zu 14 Stunden Playtime und 3,5 Stunden Hörzeit mit einereinzigen Ladung.Happy Plugs Air 1 kann heute bei ausgewählten Händlern und aufwww.happyplugs.com für nur 89,00 USD / 89,00 EUR vorbestellt werdenund ist in den vier Farben Gold, Rotgold, Schwarz und Weißerhältlich.PRODUKTFOTOSWeitere Fotos finden Sie auf http://bit.ly/Happy-Plugs-Air-1INFORMATIONEN ZU HAPPY PLUGSHappy Plugs ist ein schwedisches Unternehmen für Lifestyle-Markenmit Sitz in Stockholm. Das Unternehmen ist weltweit führenderAnbieter von Modetechnologie und verfolgt das Ziel,Unterhaltungselektronik durch die Zusammenführung von innovativemDesign, Mode und Technologie zu transformieren. Happy Plugs ist einepreisgekrönte Lifestyle- und Modemarke, die sich darauf konzentriert,essentielle technische Accessoires in modische Must-Haves zutransformieren. Die Produkte von Happy Plugs sind in denrenommiertesten Concept Stores, Kaufhäusern undEinzelhandelsgeschäften in mehr als 70 Ländern und bei 10.000Einzelhändlern weltweit erhältlich. Der KapitalbeteiligungsfondsScope Growth III LP gehört zusammen mit Andreas Vural, dem Gründerdes Unternehmens, zu den Hauptaktionären von Happy Plugs.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/901018/Happy_Plugs_Air_1.jpgKONTAKTSonia Mehdizade, Media Coordinatorpress@happyplugs.com+46-8-559-238-01Original-Content von: Happy Plugs, übermittelt durch news aktuell