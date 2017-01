Happy End trotz Lippenherpes (FOTO)

Herzebrock-Clarholz (ots) -Egal ob vom Glück oder vom Traumpartner - geküsst werden wir fastalle gern. Auch wenn Dornröschen und Schneewittchen lange auf ihnwarten mussten, so ist und bleibt der Kuss fester Bestandteil vielerMärchen und das gefühlvolle Highlight in jedem Liebesfilm. Kaum eineGeschichte zeigt jedoch, dass die Realität manchmal ziemlichunromantisch sein kann, wenn plötzlich Lippenherpes ins Spiel kommt.Besonders für Frauen sind die Bläschen eine emotionale Belastung,denn sie sind schmerzhaft, ansteckend und unschön anzusehen. BeimGedanken an ein Date mit Kussverbot oder den Alltag in derÖffentlichkeit kann Lippenherpes schnell zu einer echten Zerreißprobemutieren. Doch Rettung naht: Lysi®-Herp-Trinkampullen können Abhilfeschaffen und den Heilungsprozess um bis zu fünf Tage zu verkürzen*.Lippenherpes: schlummernde Gefahr im Inneren"Es war einmal ..." mit diesen Worten beginnt fast jedes Märchen.Egal ob in einer Erzählung oder im realen Leben muss vor dem HappyEnd jedoch meist ein Problem aus der Welt geschafft werden. Besondersheikel, wenn dieses nicht von außen, sondern von innen kommt - wiezum Beispiel Lippenherpes. Das Spieglein an der Wand und das eigeneBild darin möchte man dann lieber ignorieren. Im Alltag gilt trotzdem"Augen zu und durch", denn wegen der Bläschen möchte sich kaum einerkrankschreiben lassen.Obwohl nach Schätzungen 90 Prozent der deutschen Bevölkerung dasHerpes-simplex-Virus Typ 1 (HSV-1) in sich tragen, treten nur beietwa jedem Dritten Herpesbläschen auf. Die ersten Fragen beiBetroffenen sind deshalb oft: Warum ich und warum jetzt? DieAntworten hierauf sind jedoch nicht ganz einfach.Gar nicht märchenhaft: Ursache und Übertragung von HSV-1Die Ansteckung mit dem HSV-1-Virus, das u. a. Ursache fürLippenherpes (Herpes labialis) ist, erfolgt zumeist bereits imKindesalter. Durch eine Tröpfchen- oder Schmierinfektion werdenErreger an die Kleinen weitergegeben. In den meisten Fällen bleibtdie Erstinfektion beim Nachwuchs jedoch beschwerdefrei. Das heißtjedoch nicht, dass das Virus mit der Zeit aus dem Körperverschwindet. Im Gegenteil: Wie ein schlummernder Drache, bei dem mannicht weiß, wann er aufwacht, begleitet das Virus Betroffene einLeben lang. Es bleibt im Körper und vermehrt sich, z. B. gefördertdurch ein geschwächtes Immunsystem. Dann kann es zu den gefürchtetenLippenbläschen kommen und dies leider immer wieder. Wovon dieseAusbrüche genau ausgelöst werden, ist unterschiedlich: Eingeschwächtes Immunsystem, Ekelgefühl, Hormonveränderungen, zu vielStress oder besondere psychische Belastungen können genauso ein Grundsein wie intensive Sonnenbestrahlung oder eine fieberhafteErkältungskrankheit.Kussstop statt Küssen nonstopBesonders dramatisch ist, wenn ein solcher Ausbruch kurz vor einemBewerbungsgespräch, einem wichtigen Termin oder schlimmstenfalls voreinem Rendezvous auftritt. Die stundenlange Vorbereitung beimAussuchen des perfekten Outfits scheint ruiniert. Statt Kribbeln imBauch beherrscht nun Kribbeln an der Lippe die Gedanken. Denn einesist klar: Küssen ist jetzt tabu. Denn als derjenige, der den Schwarmwomöglich mit Lippenherpes angesteckt hat, möchte man nicht inErinnerung bleiben.Wichtig zu wissen: Die Gefahr einer Virenübertragung durch diegemeinsame Nutzung von Geschirr oder Handtüchern ist eher gering,aber sie besteht. Zwar trocknen Viren, wenn sie den menschlichenKörper verlassen haben, schnell aus, dennoch sollte man kein Risikoeingehen. Besonders Zahnbürsten und Lippenstifte sollten nichtgeteilt werden.L-Lysin: Hilfe bei der widerspenstigen BläschenzähmungZur äußeren Behandlung von Lippenherpes sind einige Methodenbekannt, darunter Cremes. Obwohl das Virus sich im Inneren unseresKörpers befindet, ist der durchaus naheliegende Ansatz der innerenLippenherpesbekämpfung bisher stiefmütterlich behandelt worden. Dasist schade, denn mit einer Herpestherapie von innen, wie zum Beispielmit trinkfertigen Lösungen als ergänzende bilanzierte Diät in Formvon Lysi®-Herp-Trinkampullen, kann die entzündliche Phase derHerpeserkrankung unterdrückt werden. Beim ersten Ziepen sollte direktmit der Einnahme von Lysi®-Herp begonnen werden. Die AminosäureL-Lysin verhindert die Aufnahme von L-Arginin, einer anderenAminosäure, welche zur Virenvermehrung benötigt wird. Erster Schrittin Richtung Happy End: L-Lysin vermindert die Herpes-Produktion voninnen und der Heilungsprozess kann so um bis zu fünf Tage verkürztwerden*. Der Wandel von der gefühlten hässlichen Kröte zum schönenSchwan geht so also deutlich schneller.Die ebenfalls in Lysi®-Herp enthaltenen ernährungsphysiologischwichtige Kombination aus B-, C-, D- und E-Vitaminen, Zink, Selen undBioflavonoiden unterstützt nicht nur die eigene Immunabwehr, sondernbegünstigt auch die Hauterneuerung. Ein Tipp:Lippenherpes-Wiederholungsopfer sollten ihren L-Lysin-Spiegel im Bluthoch halten, der tägliche Verzehr eines kleinen FläschchensLysi®-Herp reicht dazu aus und lässt sich ganz einfach in dieAlltagsroutine einbauen - beispielsweise zwischen Frühstück undZähneputzen. Die hygienische Darreichung in sofort verzehrfertigenTrinkampullen ermöglicht dies überall und jederzeit. Auch fürunterwegs praktisch: Die rosa-weiße Flasche passt problemlos unddiskret in jede Hand-, Hosen- oder Federtasche.Egal welcher Termin - Rendezvous, Vorstellungsgespräch oderHochzeit - endlich werden weniger Gedanken an schmerzhafte Bläschenverschwendet. Ab nun gilt: Und wenn sie nicht gestorben sind, dannküssen sie noch heute.Richtige Anwendung von Lysi®-HerpEine Packung Lysi®-Herp enthält 10 Trinkampullen à 25 ml.- Die Lysi®-Herp Anwendung dauert insgesamt 7 Tage.- Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen in der Akutphase(beim ersten Kribbeln und Brennen) 3 Tage lang 2 x täglich undanschließend 4 Tage lang 1 x täglich den Inhalt einesTrinkfläschchens Lysi®-Herp zu sich.Wichtig: Vor dem Verzehr immer gut schütteln!* Mittlere Abheilzeit, gemessen von den ersten Symptomen bis zurKrustenbildungLysi®-Herp ist ein diätetisches Lebensmittel für besonderemedizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) zur diätetischen Behandlungbei Infektionen durch Herpesviren, insbesondere Herpes simplexlabialis.Lysi®-Herp10 Trinkfläschchen à 25 ml = 250 mlPZN: 12453209UVP: 17,45 EuroWeitere Informationen zu Lysi®-Herp, darunter auch denBeipackzettel, finden Sie unter: http://www.lysi-herp.dePressekontakt:Rothenburg & Partner Medienservice GmbHKira König040-8891080koenig@rothenburg-pr.deOriginal-Content von: Orthim KG, übermittelt durch news aktuell