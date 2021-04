Happy Diamonds bei Breuninger: Chopard verzaubert Online-Shop / Fashion- & Lifestyleunternehmen erweitert Marktplatz-Angebot um Luxuspreziosen

Stuttgart (ots) - Die schönen Dinge des Lebens treffen auf Lebensfreude pur. Breuninger erweitert pünktlich zu den ersten frühsommerlichen Sonnenstrahlen das Marktplatz-Angebot seines Online-Shops um die hochkarätige Luxusmarke Chopard. Highlight des exklusiven Portfolios ist die legendäre Linie "Happy Diamonds".Ob High-End-Exemplare aus massivem Gold, Platinschmuck oder Diamanten und Perlen - die Bandbreite an Luxus-Schmuckmodellen im Breuninger Online-Shop wächst weiter. Attraktiver Neuzugang seit April 2021 ist die traditionsreiche Schweizer Luxusmarke Chopard. Die 1860 gegründete Uhren- und Schmuck-Manufaktur verewigt gekonnt das Erbe traditionellen Kunsthandwerks in seinen modernen und nachhaltig produzierten Kreationen.Die Erweiterung des Online-Markenportfolios im Luxussegment ist das Ergebnis der positiven Entwicklung des Marktplatz-Modells im Breuninger Online-Shop. Breuninger Kunden können sich fortan auf ein umfangreiches Angebot an Chopard Ohrringen, Ringen, Colliers, Armbändern sowie Uhren freuen.Herausragendes Highlight der exklusiven Marktplatz-Integration sind die Kreationen der ikonischen "Happy Diamonds"-Linie, für die kürzlich erst Hollywood-Star Julia Roberts als Gesicht der Kampagne vorgestellt wurde. Das schönste Kino-Lächeln der Welt und die eleganten Happy Diamonds - eine Liaison, die keine Filmgeschichte hätte schöner schreiben können und die nun in Form der luxuriösen Schmuckstücke auch auf breuninger.com erhältlich ist.Bildmaterial: https://www.picdrop.com/e.breuningergmbh./UfRGg1nMVVFotocredit: Chopard, Julia Roberts © Shayne LaverdierePressekontakt:Breuninger UnternehmenskommunikationMarktstraße 1-370173 StuttgartTelefon: 0711/211 2100E-Mail: medien@breuninger.deOriginal-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell