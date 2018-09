Unterföhring (ots) - 25. September 2018: Heute wirdHollywood-Superstar Will Smith 50 Jahre alt - kabel eins feiertebereits am Montagabend erfolgreich mit ihm in "Independence Day"(20:15 Uhr) in seinen Ehrentag hinein: Roland EmmerichsAlien-Spektakel erreichte sehr gute 7,6 Prozent Marktanteil bei den14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss lief es für die exklusiveDokumentation "Die Will Smith Story" (23:20 Uhr) mit 10,3 ProzentMarktanteil in dieser Zielgruppe sogar noch sehr viel besser. ImTagesmarkt erreichte kabel eins am Montag sehr gute 6,6 Prozent(E14-49 J.). Heute geht mit "I, Robot" (20:15 Uhr) und "I Am Legend"(22:30 Uhr) der Geburtstagsreigen weiter.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter EschKommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President UnitFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell