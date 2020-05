"Happy Birthday, Thomas Gottschalk!" im ZDF / Die Überraschungsparty - live aus Berlin (FOTO)

Mainz (ots) - Ein Gigant deutscher Fernsehunterhaltung feiert seinen 70. Geburtstag: Thomas Gottschalk. Reingefeiert wird live am Sonntag, 17. Mai 2020, ab 22.15 Uhr im ZDF, und um Mitternacht heißt es dann: "Happy Birthday, Thomas Gottschalk!". Mit dabei sind gute Freunde und prominente Wegbegleiter des Jubilars - welche, das wird auch für Gottschalk selbst eine Überraschung sein."Das ist 'öffentlich-rechtliches Reality-Fernsehen' vom Feinsten. Ein Mann wird vor den Augen des Publikums siebzig. Die Abteilungen Unterhaltung und Wissenschaft arbeiten da beim ZDF eng zusammen. Ich bin stolz darauf, dass man für dieses Experiment mich ausgewählt hat", sagt Thomas Gottschalk in Vorfreude auf die Live-Sendung am Sonntag.Thomas Gottschalk ist ein großer Entertainer, Radiomacher und Schauspieler, er ist Familienmensch, leidenschaftlicher Kultur- und Musikliebhaber, ein Fashion-Victim und ein unterhaltsamer Gastgeber. All diese Gottschalk-Facetten werden bei dieser launigen Überraschungsparty mit seinen Gratulanten besprochen und gefeiert. Gemeinsam blicken sie auf das bewegte Leben von Deutschlands bekanntestem Showmaster zurück.Die Live-Sendung wird ohne Publikum und unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus und einer Risikominimierung entsprechen.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/happybirthdaythomasgottschalkO-Töne von Thomas Gottschalk: https://presseportal.zdf.de/pm/happy-birthday-thomas-gottschalk/Kurz-Biografie von Thomas Gottschalk: https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/thomas-gottschalk/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4594835OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell