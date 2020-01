Happy Birthday, Granny Aupair! In 10 Jahren reisten viele Tausend Frauen mit Granny Aupair in über 50 Länder dieser Erde

Hamburg (ots) - Am Anfang stand ein Traum: Wäre es nicht wunderbar, wennlebenserfahrene Frauen der Generation 50 plus in die Welt aufbrechen und dabeiLändergrenzen, Sprachbarrieren und kulturelle Hürden überwinden? OhneBusinessplan, dafür mit Mut und Engagement hat die Hamburgerin Michaela Hansen(58) vor zehn Jahren ihre Idee in die Tat umgesetzt: Mit einem Aufruf in denMedien "Oma als Aupair für Kanada gesucht" startete die PR-Fachfrau im Januar2010 mit ihrer Agentur Granny Aupair www.granny-aupair.com - damals weltweit dieerste dieser Art. Wenige Monate später ging die erste Granny Aupair auf dieReise. Ziel: Kanada. Seither sind viele Tausend Grannies in über 50 Länderdieser Erde aufgebrochen, um über einen längeren Zeitraum in Familien desGastlandes oder auch als freiwillige Helferinnen in sozialen Projekten zu leben."Es ist eine Win-win-Situation: Unsere Grannies erleben ein Land intensiver alseinfache Touristinnen; und auch die Gastfamilien profitieren von demFamilienmitglied auf Zeit", so die Gründerin der Online-Agentur. "Dass unserKonzept so gut ankommt, zeigt u.a. die hohe Anzahl unserer "Wiederholer" - über40 Prozent unserer Familien und Grannies haben sich schon mehr als einmal fürGranny Aupair entschieden. Nicht selten entwickeln sich richtige, langjährigeFreundschaften zwischen den Ersatzomas und "ihren" Familien. Beide Seitenüberbrücken Länder-, Kultur- und Altersgrenzen", sagt Michaela Hansen.Wer einmal als Granny Aupair unterwegs war, wird schnell vom Reisefieber derbesonderen Art infiziert. So geht es auch Lily Heyen. Die älteste Granny ist imDezember 80 Jahre alt geworden. "Ich war seit 2012 permanent unterwegs",schwärmt die Belgierin Lily Heyen. Dabei hat Lily besonders die Abwechslunggeschätzt: "Washington und Kanada waren einzigartig - aber ich war auch aufeinem Bioberghof mit fünf Kindern in Tirol." Wenn Lily ins Erzählen kommt,möchte man sofort selbst auf die Reise gehen.Granny Evelyn Hoffmann (70) aus Hessen war auch in den USA und Kanada, aberShanghai und Australien haben es ihr besonders angetan. "Erst dachte ich,Shanghai sei meine Lieblingsstadt", sagt sie. "Ich war insgesamt acht Mal dort -aber dann habe ich Melbourne für mich entdeckt. Ich fühle mich in Australien wieauf einem anderen Stern", berichtet sie mitreißend. "Die Welt ist bunt, und alsGranny Aupair taucht man tief ins Land ein, lernt die Mentalität der Menschenkennen. Was kann es Schöneres geben?", sagt sie.Michaela Hansen ist zu Recht stolz auf ihr Projekt und das GeburtstagskindGranny Aupair. "Unsere Philosophie ist der kulturelle Austausch. Wir bietenunternehmungslustigen, vitalen und gestandenen Frauen 50 plus die Möglichkeit,für längere Zeit ins Ausland zu gehen und dabei etwas Sinnvolles zu tun. Abseitsvom touristischen Programm machen unsere Aupair Omas intensive Erfahrungen ineinem fremden Land. Und was mir besonders am Herzen liegt: Wir verbindenweltweit Menschen, die sich sonst nie kennengelernt hätten".Happy Birthday, Granny Aupair!Über Granny AupairDie Kinder sind aus dem Haus, das Arbeitsleben ist zu Ende. Was nun? EinAuslandsaufenthalt ist eine gute Gelegenheit, um neue Erfahrungen zu machen,Kontakte zu knüpfen, Impulse zu bekommen. Mit der Agentur Granny Aupair schufMichaela Hansen im Januar 2010 die erste Plattform dieser Art. Bereits zweiJahre nach Gründung wurde Granny Aupair von der Standortinitiative "Deutschland- Land der Ideen" ausgezeichnet. Weitere Auszeichnungen, wie beispielsweise derEmotion Award folgten. Im November 2013 ist das Buch "Als Granny Aupair in dieWelt" im dtv erschienen. Granny Aupair ist eine Wortschöpfung, die sich bewusstan den bekannten Aupair-Gedanken anlehnt. Auch die Hamburger Initiative basiertauf "Gegenseitigkeit" (französisch für Aupair). Die Grannies gliedern sich indie Familien ein, teilen den Alltag und erleben so ein fremdes Land intensiverund direkter. Das Onlinevermittlungsportal www.granny-aupair.com istinternational und viersprachig.Pressekontakt:Michaela HansenGründerin und Inhaberin, Granny AupairOsterstraße 5820259 HamburgE-Mail: michaela.hansen@granny-aupair.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121321/4482812OTS: Granny AupairOriginal-Content von: Granny Aupair, übermittelt durch news aktuell