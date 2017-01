Happy Birthday Ex Machina! - CDU-Mann Volker Kauder gratuliert Fleckviehbullen (FOTO)

Berlin (ots) -Heute ist der große Tag von Ex Machina. Der 1620 kg schwereFleckviehbulle feiert seinen 8. Geburtstag auf der Grünen Woche. Keingeringerer als der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, VolkerKauder, und seine stellvertretende Vorsitzende, Gitta Connemann,überbrachten dem stattlichen Tier, das im Besitz der BayerngenitkGmbH ist, die Glückwünsche der Messe und Pfleger. AlsGeburtstagsgeschenk reichten ihm die Politiker einen frischgrünenKohlkopf gefüllt mit schmackhaftem Kraftfutter. In seinem früherenLeben war Ex Machina ein sogenannter Besamungsbulle, dessen Spermienfür die Tierzucht gewonnen wurden. Heute ist der rüstige "Herr"pensioniert und lebt auf seinem "Altersitz" in Franken.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell