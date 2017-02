Happy Birthday, Dance4Fans / Deutschlands beliebte Videoclip-Tanz-Marke wird 20 Jahre alt

Hamburg (ots) -Kinder und Jugendliche von sechs bis 20 Jahren in Ihrer Freizeitsinnvoll beschäftigen und dabei noch gesundheitsfördernd bewegen -das ist die Zielsetzung von Dance4Fans (D4F), der Videocliptanzmarkein Deutschland. Und das nun schon seit 1997 mit kontinuierlichemErfolg: 120.000 Tänzerinnen und Tänzer in Deutschland und über200.000 in Europa rocken alljährlich regelmäßig die Bühnen! DasKonzept ist so genial wie einfach: Nachmachen, was die Großen derMusikbranche - am besten direkt aus den Top 10 der aktuellen Charts -in ihren Videoclips und auf der Bühne zeigen. So werden dieD4F-Tänzer aus über 300 sich beteiligenden Tanzschulen desAllgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes (ADTV) selbst zu denabsoluten Stars. Und das nicht nur auf der heimischen Tanzfläche: Wersportlichere Ambitionen hat, kann jedes Jahr an bis zu zehnWettbewerben quer durch die Republik teilnehmen. Denn Rampenlicht,Bühnenauftritt, Publikum und Applaus sind vielen »Dance4Fans-lern«sehr wichtig. Den tänzerischen Vergleich mit ihren Vorbildern müssendie D4F-Begeisterten übrigens nicht scheuen, ihr Leistungsniveaubeeindruckt selbst die echten Cracks. Die Voraussetzungen dafürschaffen mehr als 20 eigene Choreografen, die praktisch wöchentlichzu dem, was in den Charts rangiert, brandaktuelle Hit-Choreografienfür die D4F-Clubs erstellen. Chefinstruktoren sorgen für eingleichbleibend hohes Qualitätslevel. Sie liefern mit Power-Moves, mitHip-Hop-, Jazz-, Break- und Streetdance-Elementen zur Musik von z. B.Rihanna, Meghan Trainor, Justin Timberlake, M.I.A. oder Ariana Grandedas dynamische und begeisternde Tanzerlebnis für die Kids. Mehrmalsim Jahr haben D4F-Videocliptänzer die Möglichkeit, ihr Können liveund auf der Bühne zu beweisen - Highlight ist die DeutscheMeisterschaft, die regelmäßig mehrere Tausend Besucher begeistert.Wem das nicht reicht, der kann anschließend auf »European Tour« gehenund im internationalen Starterfeld antreten. Schlusspunkt: Diealljährliche EM. Für "Freigeister" findet bei jedem D4F-Wettbewerbauch eine Streetstyle Competition statt. Hier können Teilnehmendeihre Fähigkeiten in allen modernen Tanzstilen und Richtungen wie z.B. Hip-Hop, Jazz oder Breakdance zeigen, ohne den vorgegebenenD4F-Hitchoreografien folgen zu müssen. Für alle Wettbewerbe, die indrei Altersklassen durchgeführt werden, gelten professionelleStandards. Qualifizierte Wertungsrichter wachen darüber, dass dieWertungskriterien (Technik, Composition, Image) angemessenberücksichtigt werden. Auf die Originalität der D4F-Choreografien unddamit die Vergleichbarkeit untereinander achtet zusätzlich einSupervisor. Getanzt wird »Solo«, als »Smallgroup« oder im »Team«.Bitte beachten Sie das dazugehörige PDF mit derVeranstaltungsliste.Es informiert über die Wettbewerbstermine 2017.Pressekontakt:Swinging World e. V. - Der Unternehmerverband der TanzschulenSwinging World GmbHKarl-Werner WiemersObenhauptstr. 5 - 22335 Hamburg,Tel.: (0 40) 50 05 82-22karl-werner.wiemers@tanzen.dewww.tanzen.de, www.dance4fans.deOriginal-Content von: Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband - ADTV, übermittelt durch news aktuell